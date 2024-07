OLIMPÍADA

Calderano bate francês e vai às quartas de final do tênis de mesa em Paris; melhor do mundo cai

Brasileiro segue vivo em busca da medalha olímpica

Estadão

Publicado em 31 de julho de 2024 às 14:19

Hugo Calderano, do Brasil, joga oitavas do tênis de mesa. Foto: Alexandre Loureiro/COB. Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Hugo Calderano está nas quartas de final do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, muito perto da disputa por medalhas. Nesta quarta-feira, na Arena 4 Paris Sul, superou uma das promessas francesas, Alexis Lebrun, e a inflamada torcida local, por 4 sets a 1, de virada, parciais de 3/11, 11/5, 11/6, 11/3 e 11/8. Com a queda do chinês Wang Chuqin, número 1 do mundo, o brasileiro agora assume o favoritismo do lado de sua chave para chegar à decisão.

Sexto colocado do mundo, Calderano volta à quadra nesta quinta-feira, diante do sul-coreano Jang Woo-Jin, de quem ganhou nas oitavas nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, em grande embate e 4 a 3 no fim, mas na qual acabou derrotado por 3 a 0 na disputa por equipes. Woo-Jin passou pelo japonês Shunsuke Togami, com 11/7, 18/16, 12/10 e 11/9.

Calderano entrou na Arena 4 Paris Sul diante de um empolgado adversário e com a torcida francesa inflamada e com o reforço do ídolo Zinedine Zidane nas arquibancadas. No jogo anterior, o sétimo do dia, o irmão de Lebrun, Félix, somou gigante triunfo por 4 a 3 sobre o veterano e experiente alemão Dimitrij Ovtcharov.

Na mesma mesa do jogo anterior, o brasileiro começou cometendo erros e ficando com 6 a 1 de desvantagem após bola para fora. A agressividade do oponente parecia incomodar o favorita, que não conseguiu acertar nada no primeiro set, superado por 11 a 3.

Após conversa com seu treinador, o francês Jean-René Mounie, Calderano voltou mais concentrado no segundo set e foi logo abrindo 4 a 0, dando uma "esfriada" no ânimo da torcida pelo 16º do mundo. Mas errou um saque e duas bolas seguidas e permitiu que o rival encostasse com 6 a 4. Sem ameaças, empatou com 11 a 5.

Apostando na força, o francês tentou frear o embalo de Calderano abrindo logo 2 a 0 no terceiro set. Parou por aí. O brasileiro não se intimidou e logo virou, para 5 a 3. O local não conseguia devolver o saque, mostrou irritação e acabou levando a virada na partida com 11 a 6.

Totalmente dominante, Calderano largou bem no quarto set, com 2 a 0 e depois 6 a 3. Alexis já havia pedido tempo e a todo momento olhava para seu técnico para saber o que fazer diante de tamanha superioridade verde e amarelo. Sem esboçar reação, perdeu nova parcial, agora por 11 a 3.

Bastava manter a superioridade para Calderano se garantir nas quartas e ganhar pela terceira vez de Alexis. E o desempenho seguiu em altíssimo nível, logo abrindo 4 a 1. O francês partiu para o tudo ou nada e encostou, com 8 a 7 após três pontos seguidos. O brasileiro pediu tempo para quebrar o crescimento do adversário. Voltou com tudo e fechou em 11 a 8.

MELHOR DO MUNDO ELIMINADO

A grande surpresa das oitavas, contudo, foi a eliminação do chinês Wang Chuqin, número 1 do mundo e principal favorito ao ouro, diante do sueco Truls Moregard, o 26º do ranking, parciais de 12/10, 11/7, 5/11, 7/11, 11/9 e 11/6 logo na abertura do dia