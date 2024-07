PRECONCEITO

Comentarista de TV faz comentários sexistas sobre nadadoras e é demitido

O jornalista e comentarista Bob Ballard, da EuroSport, viu sua narração durante a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 se transformar na própria demissão após expressar comentários sexistas contra a equipe de natação australiana, que ganhou a medalha de ouro no revezamento 4x100 m livre feminino.

O fato aconteceu no último sábado (27). Durante a transmissão, ele comentou que as nadadoras Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Emma Mckeon e Meg Harri estavam atrasando a ida para o pódio porque foram se maquiar.

"Bem, as mulheres estão terminando. Você sabe como elas são... Andam por aí, se maquiam...", disse Bob. O apresentador, que tem mais de 40 anos de carreira como locutor e comentarista esportivos, foi duramente criticado nas redes sociais pelos intenautas que acompanhavam a competição.

A Eurosport, segundo o jornal O Globo, divulgou uma nota explicando que Bob Ballard foi afastado das suas funções após o comentário sexista. "Durante um evento da cobertura do Eurosport na noite passada, o comentarista Bob Ballard fez um comentário inapropriado. Para esse fim, ele foi removido da nossa lista de comentaristas com efeito imediato", disse a emissora.

Pedido de desculpas

O caso gerou repercussão internacional e o comentarista se pronunciou nas redes sociais. Em uma publicação no X, antigo Twitter, Bob fez um pedido de desculpas e se despediu da equipe da emissora na manhã desta segunda-feira (29).

"Os comentários que fiz durante a cerimônia de vitória do revezamento estilo livre australiano no sábado causaram alguma ofensa. Nunca foi minha intenção chatear ou menosprezar ninguém e, se o fiz, peço desculpas. Sou um grande defensor do esporte feminino", disse.