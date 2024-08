PARIS 2024

Cria de Itacaré, Mateus Nunes é o canoísta mais jovem a disputar uma Olimpíada pelo Brasil

Jovem de 18 anos compete nos Jogos Olímpicos pela primeira vez nesta quarta-feira (7)

Da Redação

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 05:00

Mateus Nunes é o canoísta mais jovem a disputar uma Olimpíada pelo Brasil Crédito: Divulgação/CBCa

Com pouco menos de 30 mil habitantes, Itacaré é uma das cidades mais conhecidas do sul da Bahia e também é o lar de um dos prodígios da canoagem brasileira. Mateus Nunes Bastos tem apenas 18 anos, mas já vai disputar a sua primeira Olimpíada. Quando estrear nesta quarta-feira (7), na categoria C1 1000m, Mateus vai se tornar o canoísta mais jovem a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos.

Conhecido como Keléu, o baiano começou a praticar o esporte com apenas seis anos. Em Itacaré, foi no Projeto Social Remando no Rio de Contas, onde aprendeu a técnica da canoagem que coloca em prática até hoje. Desde o ano passado, Mateus passou a integrar a Seleção de Base da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa). Hoje, está há um ano morando em Lagoa Santa e treinando no grupo de profissionais com seu técnico Lauro de Souza Júnior.

Desde o inicio de sua trajetória na canoagem, o esporte se tornou sua paixão e propósito de vida. “Posso dizer que tudo está acontecendo muito cedo, é um sonho de qualquer atleta, ainda mais jovem, participar de uma competição olímpica, e hoje, posso falar que esse é uma realidade”, afirma Mateus.

Além de sua dedicação ao esporte, Mateus compartilhou que a canoagem foi um refúgio diante de uma infância difícil. “O esporte mudou a minha vida. Não pense que hoje, esse Mateus que tem uma boa condição, teve isso na infância. Já passei por muitos problemas na família, não nasci em berço de ouro, já passei por muitas dificuldades, mas nunca me deixei levar. Hoje estou na seleção brasileira pela minha família”.

Apesar de ter poucas participações em competições internacionais, Mateus já conquistou resultados de impacto. Além das três medalhas de ouro no Mundial Júnior na Bulgária, ele conquistou o terceiro lugar na etapa de Szeged, na Hungria, da Copa do Mundo de 2024, e possui mais três ouros no Olympic Hopes 2023, além de um ouro em 2022.

“Chego em Paris com os pés no chão, feliz e muito realizado em poder chegar a esse patamar, em competir com os melhores dos melhores do mundo. Mas sei que o nível de competição dos meus adversários está muito avançado que o meu. Minha meta é chegar a uma final A, mas o sonho de uma medalha olímpica acho que só vem em 2028. Estou focado, darei meu melhor dentro da água, mas sei que será bem difícil. Porém, quero aproveitar cada momento, será uma experiência incrível”, explicou.