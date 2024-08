PARIS 2024

Natação brasileira decepciona nas piscinas, repete Rio-2016 e sai da Olimpíada sem medalha

Pesou contra o time brasileiro um caso polêmico envolvendo os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 09:20

A natação já conquistou 17 medalhas para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Desde a geração de Cesar Cielo, Thiago Pereira e Bruno Fratus, as piscinas passaram a ser um ponto fraco do País, que obteve mais medalhas nas águas abertas (maratona aquática), com Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha do que nas piscinas e se tornou a última esperança brasileira para não sair de Paris sem uma medalha nos esportes aquáticos.

Na Olimpíada de 2024, o Brasil disputou apenas quatro finais, e o melhor resultado veio com Guilherme Costa, o Cachorrão, com o quinto lugar nos 400 metros livre. "Eu queria muito a medalha, tentei de tudo e fiz o que podia. Não consegui, não quero sentir isso nunca mais", disse o nadador, que ainda deve participar da maratona aquática.

Nas outras três finais, a colocação do País foi a mesma, a sétima posição, nos 400 metros livre feminino, com Maria Fernanda Costa, nos 1.500m livre feminino, com Beatriz Dizotti, e nos 4x200m livre feminino, com a equipe formada por Mafê Costa, Stephanie Balduccini, Maria Paula Heitmann e Gabrielle Roncatto.

A última vez em que o Brasil passou uma Olimpíada sem conquistar medalha nas piscinas foi nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Fazendo um recorte a partir de Moscou-1980, esse cenário se repetiu apenas na Olimpíada de Atenas-2004 e Seul-1988. Em Tóquio, em 2021, Fratus e Fernando Scheffer faturaram o bronze nos 50 metros livre e 200 metros livre, respectivamente.

Além dos resultados ruins, também pesou contra o time brasileiro um caso polêmico envolvendo os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos. Namorados, eles teriam saído da concentração do Time Brasil na Vila Olímpica para passear pelo centro de Paris e conhecer a Torre Eiffel sem autorização do comando da equipe de natação. Ambos foram, inicialmente, advertidos.

Quando informada sobre uma mudança na formação da equipe dos 4x100m livre feminino, Ana teve uma reação agressiva, fato que provocou a decisão da comissão técnica, liderada por Gustavo Otsuka, e da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) de expulsar a atleta da delegação.

Nas redes sociais, Ana desabafou no retorno ao Brasil, disse que ficou desamparada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e citou uma denúncia de assédio sexual. A entidade negou as acusações de abandono e disse que não comentaria a denúncia de assédio por se tratar de uma questão sigilosa.

"Ana Carolina Vieira esteve acompanhada da Oficial de Salvaguarda e líder do Esporte Seguro da Missão brasileira em Paris, que lhe prestou apoio. A atleta falou com a mãe, com o psicólogo da delegação, arrumou suas malas e teve acesso irrestrito a alimentação e hidratação antes de se dirigir ao aeroporto. Tais denúncias (de assédio sexual) são sigilosas e dependem de averiguação da área de compliance, que age com total autonomia em relação ao executivo do COB", escreveu o COB.