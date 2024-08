OLIMPÍADA

Alison dos Santos tira o pé, se assusta com posição, mas avança nos 400m com barreiras em Paris

O Piu chegou na reta final da prova na primeira colocação, mas desacelerou

Estadão

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 08:42

Alison dos Santos, "Piu", na disputa dos 400m com barreiras masculino Crédito: Wander Roberto/COB

Medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, em 2021, Alison dos Santos, o Piu, é a maior esperança do Brasil para conquistar um pódio no atletismo na Olimpíada de Paris. Nesta segunda-feira, nas quartas de final dos 400m com barreiras, o brasileiro teve bom desempenho e avançou para as semifinais. A surpresa é a posição em que ele terminou - 3º lugar na bateria. Ele acreditava que tinha terminado "tranquilão", em suas próprias palavras, na primeira colocação.

O Piu chegou na reta final da prova na primeira colocação, mas nitidamente tirou o pé nos últimos metros. Rasmus Magi, da Estônia, e CJ Allen, dos Estados Unidos, ultrapassaram o brasileiro. "A gente sabia que essa pista é mais rápida. Nesse primeiro round o ideal é passar tranquilo, sem problemas, para não ir para a repescagem. Essa prova é mais para isso mesmo", afirmou Alison, à CazéTV, após a prova.

A questão é que Piu acreditava ter terminado a prova na primeira colocação. Antes dos 100 m finais, ele olhou para o telão do Stade de France e viu seu nome em primeiro. Depois do final, se surpreendeu ao ver que havia sido ultrapassado por Magi e Allen. "Passei a linha de chegada tranquilão. Olhei depois, meu nome em terceiro. O que aconteceu? Quem tava do meu lado", disse, brincando.

Alison terminou com um tempo de 48s75, classificado às semifinais. Em Paris, ele chegou com um visual diferente: o cabelo pintado de roxo, em referência à pista de atletismo do Stade de France. Por ter terminado com o terceiro melhor tempo, ele não será cabeça de chave na próxima fase - o que fará com que tenha caminho mais difícil até a decisão. A semifinal acontece nesta quarta-feira, a partir das 14h35 (de Brasília).

Além de Piu, outros favoritos na prova são o recordista mundial Karsten Warholm, da Noruega, e Rai Benjamin, dos Estados Unidos. Ambos avançaram para a semifinal nas primeiras colocações de suas respectivas baterias.

Matheus Lima também avança

Desde os Jogos de Atlanta-1996, o Brasil não chegava às semifinais do 400m com barreiras com dois representantes. Além de Piu, o primeiro do país a conquistar medalha na prova, Matheus Lima avançou às semifinais após bom resultado nas quartas de final. Depois de arrancada na reta final da bateria 5, ficou na segunda colocação, com um tempo de 48s90 - ligeiramente inferior ao de Alison.

Em 1996, Eronilde de Araújo e Everson Teixeira foram os brasileiros que conseguiram avançar até a semifinal da prova. Na ocasião, eles também se classificaram à decisão, mas terminaram nas últimas colocações.