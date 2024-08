FORA DA VILA

Paraguai expulsa atleta musa da natação por ir à Disney de Paris sem autorização

"Natação: obrigado por me permitir sonhar, você me ensinou a lutar, a tentar, a perseverança, o sacrifício, a disciplina e muito mais. Eu te dei parte da minha vida e não trocaria isso por nada no mundo porque vivi as melhores experiências da minha vida, você me deu milhares de alegrias, amigos de outros países que sempre levarei no coração, oportunidades únicas. Não, é adeus, é até breve", escreveu Luana.