CRÈME DE LA CRÈME

Paris-2024: Contaminação no Rio Sena preocupa e ameaça provas aquáticas

Maratona Aquática, que terá baiana Ana Marcela Cunha defendendo o título, pode ser realocada, e triatlo corre risco de virar biatlo

V Victor Pereira

De Paris Publicado em 30 de julho de 2024 às 05:00

Contaminação do Rio Sena preocupa organizadores dos Jogos Olímpicos; plano B já está em análise para duas modalidades Crédito: Victor Pereira/CORREIO

Mais de R$ 7 bilhões foram gastos pelo governo francês em um ambicioso projeto de revitalização do Rio Sena com o objetivo de torná-lo apto para ser o palco das provas de triatlo e maratona aquática nos Jogos Olímpicos. Agora, o nível de contaminação da água segue preocupante, o que pode fazer com que a maratona seja realocada e o triatlo vire duatlo.

Os treinamentos de familiarização do triatlo no rio, que deveriam ter sido realizados nos dois últimos dias, foram cancelados e os atletas, incluindo os brasileiros Vittória Lopes, Manoel Messias, Djenyfer Arnold e Miguel Hidalgo, seguem treinando em piscinas.

A prova masculina, programada inicialmente para hoje, pode não acontecer. O mesmo caso da prova feminina, agendada para amanhã. Desta forma, o Comitê Olímpico Internacional (COI), juntamente com a organização dos Jogos Olímpicos de Paris, trabalha com duas alternativas.

Primeiro, o adiamento das duas provas para a próxima sexta-feira. Caso até lá os níveis de contaminação não melhorem, aí viria a alternativa mais drástica: realocar as provas da maratona aquática para o Clube Náutico de Vaires-Sur-Marne, onde já são disputados o remo e a canoagem, e transformar o triatlo em um duatlo.

Caso isto aconteça, o duatlo teria apenas as etapas de ciclismo, em que os atletas pedalam por 40 km, e de corrida que, ao invés dos tradicionais 10 km, seriam acrescentados mais 5 km, totalizando 15 km de percurso.

Água não tem mau cheiro, dizem moradores

A reportagem do CORREIO foi às margens do Rio Sena para ver de perto a situação da água e a primeira constatação é a ausência quase total de lixo, cena que não era muito comum há alguns anos.

O casal de namorados Bastien e Elina, ambos estudantes de 19 anos, vivem em Paris e relatam que a mudança no rio é bem perceptível. “Honestamente, como parisiense e uma pessoa que mora perto do rio, eu não vejo diferença nenhuma na cor. Na verdade, eu vi que existem motivos científicos que explicam que não é porque a água do rio é verde que significa que não está limpo. Mas, nós percebemos que há muito menos lixo do que víamos anteriormente”, garante Elina. “Eu acho que o Sena nunca cheirou mal”, completa Bastien.

O também estudante Lucas Verget, de 23 anos, nasceu em Pernambuco e logo se mudou para a França, onde mora com o pai. Ele corrobora com o fato de que nunca sentiu odor proveniente do rio e tem a sensação de que “está do mesmo jeito, a cor também não mudou, mas, talvez, o nível de bactéria tenha mudado”. Quanto às ruas, “Paris está muito mais limpa do que há seis meses atrás”, conclui o pernambucano.

Lucas mora em Paris e diz que cidade está mais limpa Crédito: Victor Pereira/CORREIO

Baiana reforça torcida para o vôlei feminino

A vitória tranquila da seleção brasileira feminina na estreia, diante do Quênia, foi um momento marcante para a estudante baiana Ana Khouri, que, pela primeira vez, assistiu de perto a uma partida de vôlei. “Sempre fui muito fã de esportes, já fui para a Copa do Mundo no Catar, para a Copa de futebol feminino na Austrália e, agora, pela primeira vez, vim para as Olimpíadas e estou muito orgulhosa de ter decidido vir”, confessa, ainda ofegante.

Ana já morou em Lauro de Freitas antes de se mudar para Salvador e, há oito anos, quando ainda tinha 16, decidiu partir para Orlando, nos Estados Unidos, onde vive ainda hoje. Enquanto mostrava o arrepio nos braços ao ser perguntada sobre a emoção, a estudante tem dificuldades em encontrar palavras para descrever os sentimentos, mas esbanja a foto que, ao lado de outros amigos, tirou com a ponteira Rosamaria.

“Eu sempre quis muito estar presente nesses jogos. A gente cantou o nome das jogadoras, cantamos o nome da Rosamaría, da Gabi, da Thaísa e elas foram super simpáticas com a gente. Tiramos foto com Rosamaría, vou guardar no fundo do meu coração e, nos próximos jogos, vou tentar tirar foto com todo mundo”, promete Ana, que tem ingressos para todas as partidas do Brasil ainda na primeira fase, contra Japão e Polônia, além de bilhetes para o mata-mata até a grande final.