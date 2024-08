ATLETISMO

Vitória Rosa e Ana Azevedo pioram tempos e são eliminadas nos 100m rasos

As velocistas Ana Carolina Azevedo e Vitória Rosa pioraram seus tempos e ficaram longe das semifinais dos 100m rasos no atletismo. Camilla Gomes também não avançou à final da ginástica de trampolim nesta sexta-feira nos Jogos Olímpicos de Paris-2024

Ana Carolina Azevedo, de 26 anos, disputou pela primeira vez os 100m rasos em uma Olimpíada. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, ela correu os 200m e o revezamento 4x100 m. Nesta sexta, ela terminou a quinta série das eliminatórias na quarta colocação, com 11s32.

As três primeiras de cada uma das oito séries, além dos três melhores tempo fora das classificadas diretamente, avançaram às semifinais deste sábado. A última classificada por tempo, Gladymar Torres, de Porto Rico, fez 11s12. O melhor tempo da brasileira é 11s18, obtido em junho deste ano.

Aos 28 anos, Vitória Rosa foi apenas a oitava colocada na quarta série, com 12s02. Ela já correu em 11s03 em 2018 e tinha como melhor resultado na temporada 11s10, em abril. "Entreguei tudo que tinha dentro de mim", afirmou Vitória ao canal SporTV. "Várias vezes eu tive crise de ansiedade."

Na ginástica de trampolim, a brasileira Camilla Gomes, de 30 anos, terminou na 15ª colocação entre as 16 atletas da prova individual, com 50,580 como melhor pontuação. A canadense Sophiane Methot, que conseguiu a última vaga para a final, avançou com 54,640.