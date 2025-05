FUTEBOL

Emprestado pelo Bahia, lateral comenta adaptação ao futebol da Ucrânia: 'Cultura diferente'

Ryan, que defende o Chornomorets Odessa, também projetou duelo contra o Shakhtar Donetsk

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de maio de 2025 às 14:23

Ryan em ação pelo Chornomorets Crédito: Chornomorets/Divulgação

Neste fim de semana, o Chornomorets Odessa enfrenta um dos maiores desafios da temporada no Campeonato Ucraniano. A equipe recebe o Shakhtar Donetsk, tradicional clube do país e conhecido por contar com vários jogadores brasileiros. O confronto está marcado para o sábado (3), às 7h (horário de Brasília), no Chornomorets Stadium, na cidade de Odessa.>

Um dos destaques do anfitrião é o lateral esquerdo Ryan, emprestado pelo Bahia. O jovem atleta vem ganhando espaço no time e deve estar em campo mais uma vez diante do Shakhtar. Essa é a primeira experiência internacional do brasileiro.>

Ryan comentou sobre a expectativa para o jogo, ressaltando a força do adversário e a oportunidade de se destacar no cenário europeu. >

"Será um grande duelo. Do outro lado, tem uma grande equipe, bastante qualificada, com muita história no futebol do país, e é uma oportunidade muito boa de enfrentar um clube de futebol com essa bagagem. Mas nós também estamos trabalhando bastante, e quero mostrar o meu potencial neste jogo, e da nossa parte, não vai faltar empenho, em busca de fazermos uma grande partida", comentou.>

Desde que chegou ao Chornomorets Odessa, em fevereiro, Ryan disputou nove jogos e tem demonstrado evolução constante. O camisa 66 comentou sobre sua adaptação ao futebol ucraniano, ao clima e à cultura local.>

“Estou a cada dia me sentindo mais adaptado, conseguindo ter esse ritmo de jogo. É uma cultura diferente, clima diferente, mas todos aqui tem me ajudado muito no progresso, e espero seguir me adaptando e evoluindo ainda mais, para seguir contribuindo com minha equipe nos objetivos”, ressaltou o lateral.>

Quando será o jogo Chornomorets x Shakhtar Donetsk?

Jogo: Chornomorets Odessa x Shakhtar Donetsk >

Competição: Campeonato Ucraniano 2024/2025>

Data: Sábado, 3 de maio de 2025>

Horário: 7h (horário de Brasília)>