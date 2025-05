OLHO NELE

Gilberto sente dores e pode virar novo desfalque do Bahia: 'Caso preocupa bastante'

Jogador sentiu desconforto na coxa em jogo contra Paysandu e será avaliado em Salvador

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2025 às 13:22

Gilberto em ação pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia vem enfrentando uma maratona de jogos desde o começo da temporada, e o degaste físico tem cobrado o preço. O mais recente caso envolve o lateral direito Gilberto. Titular tricolor, o jogador foi inicialmente poupado no triunfo sobre o Paysandu, pela Copa do Brasil, e entrou apenas no segundo tempo. Mas sentiu dores na coxa e pode virar mais uma dor de cabeça para o técnico Rogério Ceni.>

"O caso do Gilberto preocupa bastante, sentiu um incômodo e vamos ver em Salvador o que realmente aconteceu. Preocupa bastante (...) No caso do Gilberto, se constatado algo mais grave, aí preocupa para a gente. Sem o Arias começamos a ficar com uma situação mais preocupante até essa parada", disse o treinador, em entrevista após o fim do duelo.>

Sem o colombiano Santiago Arias à disposição, Ceni escalou o volante Erick improvisado na lateral direita. No intervalo, colocou Gilberto em campo, no Michel Araujo. Durante a partida, porém, o camisa 2 precisou atuar mais avançado, por não reunir condições para ajudar na marcação nos minutos finais.>

"Quis arriscar com o Erick na direita imaginando que ele ia ter mais espaço para evoluir que um zagueiro, a gente queria poupar o Gilberto, um dos que mais jogaram. (...) Erick foi um experimento meu, já contava com esse desgaste do Gilberto, demora para voltar o Arias. Nos próximos quatro jogos provavelmente não estará com a gente. Erick já havia jogado dessa maneira no Athletico-PR, queria experimentar ele em construção a três, me dá bola aérea, defende muito bem o espaço, mas faz tempo que não joga nessa função e teve dificuldade, quem sabe numa função mais à frente possa fazer melhor. Mas foi uma noite para resgatar jogadores que não jogavam há muito tempo", explicou Ceni.>

Gilberto será avaliado pelo Departamento Médico do clube. Com Santiago Arias em fase de transição física, caso seja constatada uma lesão no camisa 2, Rogério Ceni precisará avaliar outras opções. Entre elas, estão Gabriel Xavier, o jovem Kauã Davi ou mesmo o próprio Erick.>