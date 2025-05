SEGUNDO JORNAL

Ex-Bahia tem desempenho criticado em Portugal e deve deixar time: 'Não convenceu'

Sporting estaria pensando em emprestar Biel a outro clube para a próxima temporada

Contratado pelo Sporting no início do ano, em uma negociação que girava em torno de oito milhões de euros (aproximadamente R$ 48 milhões à época), o atacante Biel não se firmou no time e pode estar de saída. Segundo o jornal português A Bola, o jogador de 24 anos entrará na lista de atletas que devem ser emprestados pelo clube ao fim da temporada europeia, na segunda metade de maio.>