Sobreposições fashion

Não precisa ser Inverno para apostar em uma sobreposição bafônica, afinal um casaco bem pensado pode ser usado sempre, pois tirou, amarrou na cintura e o look que está por baixo, automaticamente ganha uma outra roupagem. O segredo é apostar em uma peça de efeito, como essa jaqueta puffer da marca autoral Inglesis (inglesis.com.br). Dica de stylist: investe em um modelo cropped e coloca por cima de um camisão de alfaiataria, assim, imprime no lookinho aquele dinamismo fashion, brincando com comprimentos diferentes

Uma botinha pode sair do lugar comum quando ganha uma roupagem diferente. É o caso desse calçado floral e vegano garimpado no e-commerce da Urban Flowers (urbanflowers.com.br). Com estampa de Girassol, o modelo Chelsea imprime conceito a qualquer look do dia. Custa R$ 199,92