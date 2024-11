GASTRONOMIA

Pituba sediará Festival de Ostras entre os dias 19 e 21 de novembro; saiba onde

Ostras serão harmonizadas com cervejas

No período, no bar na Rua das Hortênsias, nº 288, serão servidas diversas versões de ostras frescas, criações do jovem chef da casa, que serão harmonizadas com cervejas da fábrica baiana.

O local serve mais de 12 tipos de cerveja e, entre as opções, a marca sugere o estilo dry stout com o cardápio do festival. Uma harmonização histórica e cultural, datada da Revolução Industrial, quando, na Inglaterra, ostra e esse tipo de cerveja eram abundantes. Além disso, Débora estuda a criação de cervejas do estilo sour, assinada pela própria Proa, que combinam perfeitamente com o fruto do mar.