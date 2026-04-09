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Livro de Leo Prates sobre bastidores da pandemia é lançado com acesso gratuito ao público

A obra é baseada na experiência do deputado federal à frente da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 9 de abril de 2026 às 18:37

Livro de Leo Prates lançado na Alba
Livro de Leo Prates lançado na Alba Crédito: Divulgação

Já está disponível para acesso gratuito o livro “Memórias da Pandemia – Os Bastidores”, lançado nesta quinta-feira (9), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), pelo deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA).

A obra reúne bastidores da pandemia de Covid-19 em Salvador, incluindo decisões de gestão, desafios enfrentados e relatos de profissionais que atuaram na linha de frente, muitos deles ainda pouco conhecidos do público.

Livro de Leo Prates lançado na Alba

Livro de Leo Prates lançado na Alba por Divulgação
Livro de Leo Prates lançado na Alba por Divulgação
Livro de Leo Prates lançado na Alba por Divulgação
Livro de Leo Prates lançado na Alba por Divulgação
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Livro de Leo Prates lançado na Alba por Divulgação

Com foco na democratização do acesso à informação, o livro foi concebido para alcançar não apenas especialistas, mas toda a sociedade interessada em compreender os impactos e aprendizados de um dos períodos mais críticos da saúde pública.

Baseado na experiência de Leo Prates à frente da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, o conteúdo revisita desde os primeiros casos até os momentos mais decisivos da crise sanitária, combinando memória institucional com vivências humanas.

“Esse livro não é sobre números ou reconhecimento institucional. A Bahia e Salvador foram destaques, inclusive em relatórios da ONU, pela condução da pandemia e pela vacinação. Mas essa obra é, acima de tudo, sobre as pessoas. Sobre os trabalhadores e trabalhadoras que estavam lá, enfrentando o medo quando ainda não havia vacina, quando não havia respostas”, ressaltou Prates.

Para o ex-ministro da Saúde e autor do prefácio do livro, Luiz Henrique Mandetta, a obra cumpre um papel importante de registro histórico. “Muitos irão procurar entender o que se passou nesse período tão dramático da humanidade, e esse livro contribui diretamente para essa compreensão. Leo Prates e sua equipe viveram intensamente esse momento e poderão compartilhar essa experiência com o Brasil”, declarou.

O evento de lançamento contou com a presença de nomes que tiveram atuação direta no enfrentamento à pandemia, como o então secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas; a superintendente de Vigilância e Proteção da Saúde da Sesab, Rívia Barros; Dr. Carlos Marthéo promotor de justiça, representando o Ministério Público, a diretora de Assistência à Saúde de Salvador, Zaida Melo; e a coordenadora de Imunização da capital, Doiane Lemos.

A versão digital da obra pode ser acessada gratuitamente nas plataformas Amazon (clique aqui) e Google Livros (clique aqui).

Mais do que um relato cronológico, a obra se propõe a preservar a memória da pandemia sob diferentes perspectivas, contribuindo para reflexões futuras e para o fortalecimento do debate público.

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