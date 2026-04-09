POLÍTICA

Livro de Leo Prates sobre bastidores da pandemia é lançado com acesso gratuito ao público

A obra é baseada na experiência do deputado federal à frente da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador

Pombo Correio

Publicado em 9 de abril de 2026 às 18:37

Livro de Leo Prates lançado na Alba Crédito: Divulgação

Já está disponível para acesso gratuito o livro “Memórias da Pandemia – Os Bastidores”, lançado nesta quinta-feira (9), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), pelo deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA).

A obra reúne bastidores da pandemia de Covid-19 em Salvador, incluindo decisões de gestão, desafios enfrentados e relatos de profissionais que atuaram na linha de frente, muitos deles ainda pouco conhecidos do público.

Livro de Leo Prates lançado na Alba 1 de 4

Com foco na democratização do acesso à informação, o livro foi concebido para alcançar não apenas especialistas, mas toda a sociedade interessada em compreender os impactos e aprendizados de um dos períodos mais críticos da saúde pública.

Baseado na experiência de Leo Prates à frente da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, o conteúdo revisita desde os primeiros casos até os momentos mais decisivos da crise sanitária, combinando memória institucional com vivências humanas.

“Esse livro não é sobre números ou reconhecimento institucional. A Bahia e Salvador foram destaques, inclusive em relatórios da ONU, pela condução da pandemia e pela vacinação. Mas essa obra é, acima de tudo, sobre as pessoas. Sobre os trabalhadores e trabalhadoras que estavam lá, enfrentando o medo quando ainda não havia vacina, quando não havia respostas”, ressaltou Prates.

Para o ex-ministro da Saúde e autor do prefácio do livro, Luiz Henrique Mandetta, a obra cumpre um papel importante de registro histórico. “Muitos irão procurar entender o que se passou nesse período tão dramático da humanidade, e esse livro contribui diretamente para essa compreensão. Leo Prates e sua equipe viveram intensamente esse momento e poderão compartilhar essa experiência com o Brasil”, declarou.

O evento de lançamento contou com a presença de nomes que tiveram atuação direta no enfrentamento à pandemia, como o então secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas; a superintendente de Vigilância e Proteção da Saúde da Sesab, Rívia Barros; Dr. Carlos Marthéo promotor de justiça, representando o Ministério Público, a diretora de Assistência à Saúde de Salvador, Zaida Melo; e a coordenadora de Imunização da capital, Doiane Lemos.

A versão digital da obra pode ser acessada gratuitamente nas plataformas Amazon (clique aqui) e Google Livros (clique aqui).