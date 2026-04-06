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Ação para emissão gratuita da nova identidade começa nesta segunda (6) em Salvador

Capacidade é de até 60 atendimentos diários

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de abril de 2026 às 05:30

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação/ SSPBA

A partir desta segunda-feira (6), uma ação do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT) vai oferecer a emissão gratuita da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), na unidade da Ferreira Costa, localizada no bairro dos Barris, em Salvador. 

A ação é aberta ao público em geral, e será realizada no período até o dia 20 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com capacidade para até 60 atendimentos diários para emissão da CIN. A emissão do documento acontecerá na Central de Atendimento ao Cliente (CAC), no piso Mercado Modelo da Ferreira Costa dos Barris.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
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Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos. 

A CIN também conta com versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos; de 12 a 60 anos, 10 anos; e, acima de 60 anos, validade indeterminada.

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