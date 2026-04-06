Ação para emissão gratuita da nova identidade começa nesta segunda (6) em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 6 de abril de 2026 às 05:30
A partir desta segunda-feira (6), uma ação do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT) vai oferecer a emissão gratuita da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), na unidade da Ferreira Costa, localizada no bairro dos Barris, em Salvador.
A ação é aberta ao público em geral, e será realizada no período até o dia 20 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com capacidade para até 60 atendimentos diários para emissão da CIN. A emissão do documento acontecerá na Central de Atendimento ao Cliente (CAC), no piso Mercado Modelo da Ferreira Costa dos Barris.
Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)
Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.
Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.
A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.
A CIN também conta com versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos; de 12 a 60 anos, 10 anos; e, acima de 60 anos, validade indeterminada.