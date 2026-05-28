SALVADOR

Bar famoso no Porto da Barra anuncia encerramento de atividades

Oxe Drinks deve continuar operando apenas eventos

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 23:27

Oxe Drinks anunciou fechamento Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O bar Oxe Drinks, em Salvador, surpreendeu clientes nesta quinta-feira (28) ao anunciar o fechamento da unidade.

Em uma publicação no perfil oficial do empreendimento, a administração do bar informou o encerramento das atividades no espaço localizado na Barra e se despediu dos frequentadores.

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“Todo ciclo que se encerra carrega em si o gosto de tudo o que foi vivido. Foram muitos drinques, muitas risadas, muitas histórias que começaram com um brinde”, diz o comunicado.

Segundo a gestão, a marca Oxe Drinks continuará funcionando apenas para eventos. “Fechar dói, mas fomos felizes. E a gente sabe que o que foi verdadeiro não some, fica no gosto de quem esteve aqui”, continua a nota.

“O lugar na Barra era massa, os drinks ótimos. Ainda bem que fui diversas vezes. Valeu, gente, por me proporcionar essa experiência. Eu amava aquilo ali. Sucesso para vocês nos eventos”, lamentou um dos clientes.