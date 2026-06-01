TRÂNSITO LENTO

Chuva provoca alagamentos e deixa ônibus e carros presos em avenidas de Salvador

Codesal emitiu alerta de chuvas forte para esta segunda-feira (1º)

Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 07:27

Chuva provoca alagamento e deixa ônibus e carros presos em avenida de Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

A forte chuva que atinge Salvador na manhã desta segunda-feira (1º) provocou alagamentos e transtornos em importantes vias da capital baiana. No Vale do Canela, o transbordamento do Rio dos Seixos deixou ônibus presos em meio à água acumulada. Já na Avenida Centenário, carros ficaram impossibilitados de seguir viagem devido ao volume de água na pista.

Motoristas contaram para a reportagem da TV Bahia que aguardaram por mais de 30 minutos pela redução do nível da água. Alguns condutores optaram por mudar de rota, enquanto outros chegaram a parar os veículos sobre as calçadas na tentativa de escapar dos pontos mais alagados.

O Rio dos Seixos, que nasce no Vale do Canela e na Fonte da Graça, transbordou após as fortes precipitações registradas nas primeiras horas do dia. Além dos problemas no Vale do Canela e na Avenida Centenário, o temporal provocou lentidão em diversas vias da cidade durante o horário de pico da manhã.

Diante da continuidade das chuvas, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta para chuvas moderadas a fortes, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Em caso de emergência, a orientação é acionar o órgão pelo telefone 199.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5