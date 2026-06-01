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Chuva provoca alagamentos e deixa ônibus e carros presos em avenidas de Salvador

Codesal emitiu alerta de chuvas forte para esta segunda-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 07:27

Chuva provoca alagamento e deixa ônibus e carros presos em avenida de Salvador
Chuva provoca alagamento e deixa ônibus e carros presos em avenida de Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

A forte chuva que atinge Salvador na manhã desta segunda-feira (1º) provocou alagamentos e transtornos em importantes vias da capital baiana. No Vale do Canela, o transbordamento do Rio dos Seixos deixou ônibus presos em meio à água acumulada. Já na Avenida Centenário, carros ficaram impossibilitados de seguir viagem devido ao volume de água na pista.

Motoristas contaram para a reportagem da TV Bahia que aguardaram por mais de 30 minutos pela redução do nível da água. Alguns condutores optaram por mudar de rota, enquanto outros chegaram a parar os veículos sobre as calçadas na tentativa de escapar dos pontos mais alagados.

O Rio dos Seixos, que nasce no Vale do Canela e na Fonte da Graça, transbordou após as fortes precipitações registradas nas primeiras horas do dia. Além dos problemas no Vale do Canela e na Avenida Centenário, o temporal provocou lentidão em diversas vias da cidade durante o horário de pico da manhã.

Diante da continuidade das chuvas, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta para chuvas moderadas a fortes, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Em caso de emergência, a orientação é acionar o órgão pelo telefone 199.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Segundo boletim divulgado pela Codesal na manhã desta segunda-feira, foram registradas uma ocorrência de ameaça de desabamento, duas de ameaça de deslizamento e três solicitações para avaliação de imóveis alagados. O órgão segue monitorando as áreas de risco da capital baiana.

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Chuva

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