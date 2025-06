DIVERSÃO

Dinossauro, mais cobras e aves: saiba tudo sobre a reabertura do Zoológico de Salvador

Equipamento será reinaugurado nesta semana

Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2025 às 17:51

Saiba tudo sobre a reabertura do Zoológico de Salvador Crédito: Esther Morais

O Parque Zoobotânico da Bahia, ou Zoológico de Salvador, vai reabrir as portas para o público nesta terça-feira (3) cheio de novidades. O equipamento, que ficou fechado por cerca de três meses para reforma, agora terá um Sítio Paleontológico, com direito à réplica de um Tiranossauro Rex (T-Rex), mais aves no Aviário e grandes serpentes. >

A reportagem do CORREIO visitou o espaço neste domingo (1º) durante a primeira entrega das obras de requalificação e reuniu tudo o que você precisa saber sobre as novidades e funcionamento do local. Confira: >

A entrada é paga?

Não. A entrada será gratuita e livre para todos os públicos. >

Qual o horário de funcionamento?

Das 9h às 17h>

Quais as principais novidades?

Uma das principais novidades é a área de paleontologia, onde o público vai poder encontrar, além do T-Rex, ossadas de uma orca, um golfinho e uma baleia-jubarte. Os três foram encontrados no litoral baiano. >

Já o Aviário - grande espaço de exibição onde as aves podem viver em condições semelhantes às do seu habitat natural, mas em cativeiro - não é novo, mas estava fechado desde 2019 e voltará a abrir com mais de 200 aves. >

Outra novidade é que o espaço conta com um roteiro 360°C, em que as famílias podem entrar pela portaria principal e depois sair pelo mesmo local sem precisar refazer o caminho. Nesse caminho, é possível passar por todos os pontos do espaço. >

Quais animais posso encontrar?

Ao todo, são 35 ambientes, incluindo a Ilha dos Primatas, a Fossa das Pítons, Horto botânico, Mirante, Felinário, Ema e Avestruz, Jacarés, Cervo do Pantanal, Lontra e Araras. >

Confira o mapa abaixo: >

Quais animais são novos?

O zoo conta com 1,4 mil animais, incluindo répteis, mamíferos e pequenos felinos, e recebeu recentemente mais aves e serpentes. A bióloga e gestora técnica do parque, Ana Celly Lima, afirma que, por enquanto a única espécie de serpente exibida será a Píton, mas há outras sendo cuidadas de forma interna e que irão para o ambiente público após reforma da herpetologia - espaço dos anfíbios e répteis. >

O que é proibido?

Patinete, bicicleta, bebida em recipiente de vidro, entrada em trajes de banho, uso do flash, entrada com qualquer tipo de balão, skate, cachorros e bola. A organização pede que o público faça silêncio na frente dos recintos, não toque ou alimente os animais e não jogue lixo no chão. >

O zoo vai voltar a fechar para outras requalificações?

Não. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, outras áreas, como o berçário, primatário e herpetologia, ainda vão precisar de reforma, mas isso não vai impactar no funcionamento do zoo.>

O governador Jerônimo Rodrigues entregou, neste domingo (1º), às 14h, a primeira etapa das obras de requalificação. Nesta fase, foram revitalizados o aviário, a Ilha dos Macacos, o felinário, além de quiosques, área de educação ambiental e pistas de acesso.>