ÔNIBUS

Nova linha de transporte para a orla começa a funcionar em Salvador a partir desta segunda (1º)

Atendimento vai ligar Vila Canária ao Centro de Convenções e será operado pelo sistema complementar

Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 08:18

Vila Canária ganha novo atendimento de transporte a partir da próxima segunda-feira (1) Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A partir desta segunda-feira (1º), os moradores de Vila Canária, em Salvador, passarão a contar com uma nova opção de transporte público. A linha L308 – Vila Canária x Centro de Convenções começa a operar ligando o bairro à orla da cidade, com destino ao Centro de Convenções Salvador.

O novo atendimento será realizado pelo Sistema de Transporte Complementar (STEC) e tem como objetivo ampliar a oferta de deslocamento para os usuários da região.

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No sentido Centro de Convenções, o itinerário partirá do final de linha de Vila Canária, passando pela Rua Direta do Ypiranga, Avenida Aliomar Baleeiro, Rua Somália, Avenida Cardeal Avelar Brandão Villela, Avenida Ulysses Guimarães, 1ª Avenida do CAB, Avenida Luís Viana Filho (Paralela), Avenida Professor Pinto de Aguiar, Rua Carimbamba, Avenida Octávio Mangabeira e Avenida Simon Bolívar.

Já no retorno ao bairro, os veículos circularão pelas avenidas Paranhos Montenegro, Octávio Mangabeira, Professor Pinto de Aguiar, 4ª Avenida do CAB, Ulysses Guimarães, Cardeal Avelar Brandão Villela, Lagoa do Urubu, Aliomar Baleeiro e Rua do Ypiranga.

Com a novidade, a região passa a contar com três linhas de atendimento: a 1338 – Estação Pirajá x Vila Canária, a L307 – Dom Avelar/Vila Canária x Aeroporto e a nova L308 – Vila Canária x Centro de Convenções.