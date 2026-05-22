IMÓVEL

Novo complexo no antigo Hotel Pestana terá 438 unidades e residencial de luxo no Rio Vermelho; veja fotos

Empreendimento prevê retrofit do antigo hotel e construção de prédio com apartamentos de alto padrão

Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 10:55

Novo complexo no antigo Hotel Pestana terá 438 unidades e residencial de luxo no Rio Vermelho; veja fotos Crédito: Divulgação

Fechado há cerca de nove anos, o antigo Hotel Pestana Bahia, no bairro do Rio Vermelho, será transformado em um novo complexo imobiliário com 438 unidades, áreas de hospedagem, moradia, lazer e um residencial de alto padrão com vista para o mar.

O edifício existente passará por retrofit e será rebatizado de “Salvador 220”. O empreendimento contará com apartamentos de 1 e 2 quartos, com metragens entre 33 m² e 136 m².

Detalhes do novo complexo no antigo Hotel Pestana 1 de 5

O projeto foi apresentado nesta quinta-feira (21) pela Moura Dubeux durante evento realizado na Chácara Baluarte, em Salvador, com participação de corretores de imóveis. Segundo a construtora, o projeto reunirá espaços de hospedagem, moradia, lazer, trabalho e conveniência, com foco também em locações e fortalecimento do turismo na capital baiana.

Além do retrofit do antigo hotel, o terreno também receberá o residencial “Cyano”, composto por 68 apartamentos de 3 e 4 suítes, com áreas entre 133 m² e 204 m², todos com vista para o mar.

O projeto arquitetônico é assinado por André Sá e Francisco Mota. A ambientação e arquitetura de interiores ficam por conta de Thiago Martins e Caio Bandeira, da Arquitects +Co, enquanto o paisagismo será desenvolvido pela Takeda Design.

“O novo complexo imobiliário devolverá à capital baiana uma relevante oferta de hospedagem, fortalecendo o turismo e a geração de renda”, afirmou Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux na Bahia.

O imóvel possui cerca de 38 mil metros quadrados de área construída em um terreno de mais de 30 mil metros quadrados.

Inaugurado originalmente em 1974 como Le Méridien, o hotel foi considerado durante décadas um dos mais luxuosos da Bahia. O espaço está fechado desde o Carnaval de 2017.