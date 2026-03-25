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Pai de santo é preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador

Líder religioso foi condenado a mais de 9 anos de prisão

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de março de 2026 às 10:57

Pai de santo é preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador
Pai de santo é preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um líder religioso foi preso na última terça-feira (24), em Salvador, após ser condenado por estuprar uma criança de 10 anos. O homem foi identificado como Joildo Gonzaga da Silva, de 60 anos, responsável pelo terreiro Ilê Axé Opô Egunitá, no bairro de São Cristóvão.

A prisão foi realizada em uma residência na região da CIA-Aeroporto, em cumprimento a mandado definitivo decorrente de condenação transitada em julgado. A pena estabelecida é de nove anos e quatro meses de prisão.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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O crime ocorreu em 2024. A vítima frequentava o centro religioso acompanhada de um familiar, quando o suspeito se aproveitou da relação de confiança para cometer os abusos.

As apurações apontam que o homem chegou a exibir conteúdos pornográficos para a criança durante os episódios, o que foi comprovado por meio de laudo pericial.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Após ser localizado, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde passou por exames legais. Em seguida, foi encaminhado para a sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado.

Ele está à disposição da Justiça e deverá cumprir a pena no sistema prisional.

Tags:

Crime

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