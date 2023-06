Pizzaria é assaltada por dois homens armados em Itinga; vídeo

Uma pizzaria na Rua São Cristóvão, em Itinga, bairro de Lauro de Freitas, foi assaltada no fim da tarde de quinta-feira (8). O caso é investigado pela Polícia Civil.



Dois homens armados com facas entraram no local e anunciaram o assalto, que foi gravado por câmeras de segurança. Eles levaram aparelhos celulares e a quantia de R$ 70.



No vídeo, um homem se aproxima do caixa e ameaça a funcionária com o facão, enquanto o segundo suspeito dirige-se à cozinha e rende outro funcionário.