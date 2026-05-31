IMUNIZAÇÃO

Salvador terá vacinação contra gripe de graça para toda a população a partir desta segunda-feira (1º); veja onde tomar

A decisão ocorre em um momento de maior circulação de vírus respiratórios em Salvador, na Bahia e em diversas regiões do país

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 16:24

Salvador terá vacinação contra gripe de graça para toda a população a partir desta segunda-feira (1º); veja onde tomar Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador ampliará, a partir desta segunda-feira (1º), a vacinação contra a gripe (Influenza) para toda a população com idade a partir dos seis meses. A ampliação foi pactuada entre o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e o município, diante do cenário epidemiológico atual, das baixas coberturas vacinais e da necessidade de ampliar a proteção da população. A iniciativa também é mais uma medida de enfrentamento ao aumento sazonal das síndromes respiratórias e ampliação da proteção coletiva da população.

A decisão ocorre em um momento de maior circulação de vírus respiratórios em Salvador, na Bahia e em diversas regiões do país, especialmente entre crianças, e integra um conjunto de ações já adotadas pelo município para fortalecimento da resposta assistencial e preventiva da rede municipal de saúde. A população poderá buscar a imunização em uma das 162 unidades de saúde do município, além da sala e do Centro de Vacinação do Salvador Shopping e do posto instalado no Home Center Ferreira Costa, na Avenida Paralela.

Gripe 1 de 12

A ampliação do acesso à vacina ocorre logo após a realização do Dia D de vacinação, promovido neste sábado (30), e reforça a estratégia da SMS para ampliar a cobertura vacinal, reduzir o risco de agravamento dos quadros respiratórios e minimizar a pressão sobre os serviços de urgência e emergência neste período do ano. O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, destacou que a ampliação da vacinação representa mais uma medida para fortalecer a proteção da população diante do aumento dos casos de síndromes respiratórias.

“Estamos adotando todas as medidas necessárias para proteger a população neste período de maior circulação de vírus respiratórios. Após a realização do Dia D de vacinação, avançamos agora para uma nova etapa, ampliando o acesso ao imunizante para toda a população acima de seis meses. Nosso compromisso é ampliar a cobertura vacinal, reduzir o risco de agravamentos, evitar internações e preservar vidas. Temos vacina disponível e uma rede preparada para atender a população”, afirmou.

Rodrigo Alves também chamou atenção para a proximidade dos festejos juninos, período marcado pelo aumento da circulação de pessoas, encontros familiares e eventos coletivos. “Estamos às vésperas de um período de grande movimentação social, com viagens, festas e reencontros. A vacina é uma ferramenta de proteção individual, mas também coletiva. Quem se vacina ajuda a reduzir a circulação dos vírus respiratórios e protege quem está mais vulnerável. É uma atitude simples, segura e que pode evitar complicações, internações e até óbitos”, reforçou o secretário.