Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador terá vacinação contra gripe de graça para toda a população a partir desta segunda-feira (1º); veja onde tomar

A decisão ocorre em um momento de maior circulação de vírus respiratórios em Salvador, na Bahia e em diversas regiões do país

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 16:24

Salvador terá vacinação contra gripe de graça para toda a população a partir desta segunda-feira (1º); veja onde tomar
Salvador terá vacinação contra gripe de graça para toda a população a partir desta segunda-feira (1º); veja onde tomar Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador ampliará, a partir desta segunda-feira (1º), a vacinação contra a gripe (Influenza) para toda a população com idade a partir dos seis meses. A ampliação foi pactuada entre o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e o município, diante do cenário epidemiológico atual, das baixas coberturas vacinais e da necessidade de ampliar a proteção da população. A iniciativa também é mais uma medida de enfrentamento ao aumento sazonal das síndromes respiratórias e ampliação da proteção coletiva da população.

A decisão ocorre em um momento de maior circulação de vírus respiratórios em Salvador, na Bahia e em diversas regiões do país, especialmente entre crianças, e integra um conjunto de ações já adotadas pelo município para fortalecimento da resposta assistencial e preventiva da rede municipal de saúde. A população poderá buscar a imunização em uma das 162 unidades de saúde do município, além da sala e do Centro de Vacinação do Salvador Shopping e do posto instalado no Home Center Ferreira Costa, na Avenida Paralela.

Gripe

Cuidados básicos, como a vacinação, ajudam a proteger as crianças da gripe (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
Adultos também precisam se vacinar para evitar gripes, pneumonia, hepatites e outras doenças (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
Gripe e resfriado por Shutterstock
Gripe e resfriado por Shutterstock
Gripe e resfriado por Shutterstock
Gripe e resfriado por Shutterstock
Gripe e resfriado por Shutterstock
Chá eficaz contra gripe por Freepik
Criança é vacinada contra a gripe por Leonardo Rattes / Saúde GovBA
Vacinação contra a gripe por Divulgação/ Sesab
Vacinação contra a gripe por Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO
A vacina da gripe ajuda a prevenir casos graves da doença (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
1 de 12
Cuidados básicos, como a vacinação, ajudam a proteger as crianças da gripe (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

A ampliação do acesso à vacina ocorre logo após a realização do Dia D de vacinação, promovido neste sábado (30), e reforça a estratégia da SMS para ampliar a cobertura vacinal, reduzir o risco de agravamento dos quadros respiratórios e minimizar a pressão sobre os serviços de urgência e emergência neste período do ano. O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, destacou que a ampliação da vacinação representa mais uma medida para fortalecer a proteção da população diante do aumento dos casos de síndromes respiratórias.

“Estamos adotando todas as medidas necessárias para proteger a população neste período de maior circulação de vírus respiratórios. Após a realização do Dia D de vacinação, avançamos agora para uma nova etapa, ampliando o acesso ao imunizante para toda a população acima de seis meses. Nosso compromisso é ampliar a cobertura vacinal, reduzir o risco de agravamentos, evitar internações e preservar vidas. Temos vacina disponível e uma rede preparada para atender a população”, afirmou.

Rodrigo Alves também chamou atenção para a proximidade dos festejos juninos, período marcado pelo aumento da circulação de pessoas, encontros familiares e eventos coletivos. “Estamos às vésperas de um período de grande movimentação social, com viagens, festas e reencontros. A vacina é uma ferramenta de proteção individual, mas também coletiva. Quem se vacina ajuda a reduzir a circulação dos vírus respiratórios e protege quem está mais vulnerável. É uma atitude simples, segura e que pode evitar complicações, internações e até óbitos”, reforçou o secretário.

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades continuam sendo públicos de maior vulnerabilidade para complicações decorrentes da gripe e devem buscar a imunização o quanto antes. No ato da imunização deve ser apresentado documento de identificação com foto e, se possível, o cartão de vacinação.

Mais recentes

Imagem - Morre Zé Coió, fundador do jornal e troféu Noite&Dia, em Feira de Santana

Morre Zé Coió, fundador do jornal e troféu Noite&Dia, em Feira de Santana
Imagem - Policial civil mata a mulher e depois tira a própria vida em restaurante na Bahia

Policial civil mata a mulher e depois tira a própria vida em restaurante na Bahia
Imagem - Para além do nódulo: saiba quais os outros possíveis sintomas do câncer de mama

Para além do nódulo: saiba quais os outros possíveis sintomas do câncer de mama