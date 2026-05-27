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Aprovação de caneta emagrecedora brasileira após fim da patente do Ozempic pode derrubar preços no Brasil? Saiba mais

Especialista alerta que movimento pode intensificar a concorrência e pressionar preços em um dos segmentos mais disputados da indústria farmacêutica global

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 12:31

Canetas emagrecedoras
Canetas emagrecedoras Crédito: Reprodução

A aprovação, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de uma caneta emagrecedora desenvolvida no Brasil após o fim da patente do Ozempic marca um novo momento no mercado de medicamentos à base de GLP-1. O movimento pode intensificar a concorrência e pressionar preços em um dos segmentos mais disputados da indústria farmacêutica global.

Sócio do Godke Advogados e especialista em Direito Concorrencial e Propriedade Intelectual, Fernando Canutto avalia que o fim da patente do Ozempic não significa entrada imediata e automática de concorrentes no mercado. "Ainda existem barreiras regulatórias importantes, especialmente relacionadas ao registro sanitário perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, à comprovação de bioequivalência, estabilidade e segurança do produto, além da validação da mecânica das próprias canetas aplicadoras, que envolvem tecnologia mais sofisticada do que um medicamento tradicional, tanto que, dos aproximadamente 20 pedidos. apenas 1 foi aprovado”.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
Um dos riscos é de desenvolver problemas na coluna e nas articulações por Reprodução
A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso por Reprodução
Problemas gastrointestinais são efeitos adversos das canetas emagrecedoras por Reprodução
Hemorroidas podem ser uma consequência das canetas emagrecedoras por Shutterstock
Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
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Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

Mesmo com o avanço de empresas nacionais, o ambiente regulatório ainda funciona como principal filtro de entrada. Isso significa que a concorrência tende a se expandir de forma gradual, condicionada à capacidade técnica e regulatória das empresas interessadas em operar no segmento.

Mudanças no mercado farmacêutico

O especialista destaca que a a entrada de farmacêuticas brasileiras no mercado de GLP-1 tende a alterar significativamente a dinâmica concorrencial na disputa um mercado bilionário que, até então, era praticamente concentrado em grupos internacionais. "Isso aumenta a pressão competitiva sobre preços, distribuição e acesso ao tratamento. Além disso, a produção local pode reduzir dependência externa e acelerar estratégias comerciais mais agressivas, forçando as multinacionais a reverem políticas de preço e até acordos de licenciamento ou parcerias industriais no Brasil”.

Na avaliação dele, o cenário também pode redefinir a estratégia global das big pharmas no país. “Esse tipo de movimento tende a forçar uma reprecificação estratégica do mercado, porque o que está em jogo não é apenas a perda de exclusividade, mas a entrada de novos modelos de produção e distribuição que alteram toda a cadeia de valor do setor farmacêutico”, conclui Canutto

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