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Pernas cansadas ou alerta vascular? Quando o sintoma vai além da fadiga e exige atenção médica

Sensação de peso, inchaço e dor são sintomas comuns na rotina, mas também podem sinalizar o início de doenças vasculares

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 12:59

Varizes e trombose
Pernas cansadas ou alerta vascular? Quando o sintoma vai além da fadiga e exige atenção médica Crédito: Reprodução

Sentir as pernas pesadas no fim do dia é uma queixa frequente e muitas vezes negligenciada. Seja após horas em pé, longos períodos sentado ou uma rotina intensa, o desconforto costuma ser tratado como algo natural. No entanto, quando esses sintomas se tornam recorrentes, com uma piora aparentemente sem causa que justifique, ou vêm acompanhados de outros sinais como o inchaço, veias mais visíveis, vermelhidão, podem indicar alterações na circulação que merecem uma investigação mais aprofundada.

Segundo a cirurgiã vascular e angiologista do Ceparh, Túlia Brasil, é fundamental observar o padrão dos sintomas. “O corpo sinaliza. No início, pode ser apenas um desconforto leve. O cansaço considerado ‘normal’ costuma aparecer após esforço prolongado e melhora com repouso, elevação das pernas ou uma noite de sono adequada. Porém, com o tempo, surgem inchaço, dor, sensação de queimação e até alterações visíveis na pele. Esses sinais são um pedido de ajuda do nosso organismo. Ignorar essa evolução pode atrasar diagnósticos e tratamentos importantes”, explica.

Varizes e trombose

Varizes e trombose por Reprodução
Varizes e trombose por Reprodução
Varizes e trombose por Reprodução
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Varizes e trombose por Reprodução
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Varizes e trombose por Reprodução

  • Sinais de alerta que merecem atenção:
  • Inchaço persistente, especialmente no final do dia ou que não melhora após descanso
  • Dor contínua ou sensação de peso intenso
  • Queimação, formigamento ou sensação de latejamento
  • Veias dilatadas e visíveis, conhecidas como varizes
  • Escurecimento da pele na região dos tornozelos
  • Endurecimento da pele ou surgimento de feridas

“Um ponto importante é a unilateralidade. Quando o inchaço ou a dor ocorre em apenas uma perna, o sinal de alerta deve ser ainda maior, pois pode indicar uma complicação muito temida e muitas vezes evitável: a trombose”, destaca a médica.

  • Fatores de risco
  • Sedentarismo
  • Sobrepeso e obesidade
  • Permanecer muitas horas sentado ou em pé
  • Histórico familiar
  • Tabagismo
  • Uso de anticoncepcionais hormonais
  • Gravidez

“As mudanças no estilo de vida moderno, com longos períodos em frente ao computador e baixa movimentação, têm contribuído para o aumento desses quadros, inclusive em pessoas mais jovens”, ressalta Dra. Túlia.

Por que as mulheres são mais afetadas?

As mulheres estão entre as principais pacientes com queixas vasculares. A explicação está, principalmente, na influência hormonal. “O estrogênio e a progesterona têm impacto direto na elasticidade das veias. Isso, somado a fatores como gravidez e uso de anticoncepcionais, aumenta a predisposição feminina para desenvolver varizes e insuficiência venosa”, explica a especialista.

Diagnóstico

Ao perceber sintomas persistentes, a recomendação é procurar um angiologista ou cirurgião vascular. Além da avaliação do histórico de saúde e do exame físico, temos o ultrassom Doppler, que é o exame inicial de escolha para avaliação da circulação e permite visualizar o fluxo sanguíneo e identificar alterações nas veias.

“O diagnóstico precoce é essencial para evitar a progressão da doença e indicar o tratamento mais adequado, que pode ir desde medidas clínicas até procedimentos minimamente invasivos”, afirma.

Automedicação: riscos silenciosos

Muitas pessoas recorrem a pomadas, massagens ou medicamentos sem orientação médica. Embora possam aliviar temporariamente os sintomas, essas práticas não tratam a causa do problema.

“O maior risco é mascarar sinais importantes e retardar o diagnóstico de condições mais graves. Em casos de trombose, por exemplo, o tempo de resposta é crucial”, alerta Dra. Túlia.

Prevenção: hábitos simples fazem diferença real

Mudanças na rotina que podem reduzir significativamente o risco de problemas vasculares:

  • Movimentar-se ao longo do dia (evitar longos períodos parado)
  • Praticar atividades físicas regularmente
  • Manter-se hidratado
  • Elevar as pernas ao descansar
  • Evitar roupas muito apertadas
  • Utilizar meias de compressão, quando indicadas por um especialista

Mitos e verdades sobre circulação

  • Varizes são apenas estéticas?
    Mito. Elas indicam alteração na circulação e podem evoluir.

  • Somente idosos têm problemas vasculares?
    Mito. Jovens também podem ser afetados.

  • Cruzar as pernas causa varizes? Mito.
    Não é causa direta, mas pode dificultar a circulação momentaneamente pelo aumento da resistência ao fluxo, levando a aumento dos sinais.

  • Exercício físico ajuda na circulação?
    Verdade. A contração muscular auxilia o retorno venoso.

Quando não tratar pode virar algo sério

Sem acompanhamento adequado, doenças vasculares podem evoluir para complicações como:

  • Inchaço frequente (erisipela associada)
  • Trombose
  • Úlceras venosas (feridas crônicas)
  • Dor crônica e limitação funcional

“Cuidar da saúde vascular é cuidar da qualidade de vida. Sintomas que parecem simples podem ser o início de algo mais complexo. Quanto mais cedo o paciente busca orientação, maiores são as chances de um tratamento eficaz e menos invasivo”, finaliza a Dra. Túlia Brasil.

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