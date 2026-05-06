Ônibus pega fogo em trecho da BR-110 na Região Metropolitana de Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 6 de maio de 2026 às 14:00
Um incêndio atingiu um ônibus no km 368 da BR-110, no município de Catu, na Região Metropolitana de Salvador. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (6). Não há registro de feridos.
Os bombeiros combateram as chamas e evitaram que o fogo se propagasse. O tráfego de veículos foi totalmente bloqueado no trecho, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A via foi liberada ainda durante a manhã.
Não se sabe o que provocou o incêndio. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) reforçou a importância da manutenção preventiva dos veículos para reduzir os riscos de incêndio.
"Entre os principais cuidados estão a revisão periódica do sistema elétrico, verificação de possíveis vazamentos de combustível, atenção ao estado de mangueiras e fiações, além de evitar sobrecarga elétrica com instalações improvisadas", diz.
Ao identificar um princípio de incêndio, o Corpo de Bombeiras indica que o condutor mantenha a calma, estacione em local seguro, desligue o veículo, afaste-se, sinalize a via, evacue os passageiros caso haja e acione imediatamente o corpo de bombeiros através do 193.