A década da moda: o estilo de vestir dos anos 90 voltam com tudo e inspiram fashionistas

Veja como jovens nascidos na década de 90 estão arrasando em releituras de looks cheias de referências

Eles eram crianças nos anos 90. Uma, inclusive, nasceu no último ano da década. Mas na memória de todos sobreviveram as referências desse período caracterizado por descontrução, liberdade, rebeldia e uma boa mistura. A maquiadora Joyce Oliveira, de 19 anos, o produtor/dj Matheus Aquino, de 23, e a videomaker Maria Carolina Miranda, de 23, são apaixonados pelo estilo noventinha, estética que há algumas temporadas está em alta na moda e bem disseminada nas redes sociais. E se você também é um apaixonado por essa onda retrô revisitada, se junte a essa turma.

A videomaker Maria Carolina é aapixonada pela atitude rebelda da juventudade dos anos 90/Créditos: Mariana Ayumi

Atitude rebelde

Ela nasceu em 94 e se inspira em dois ícones desse período: Winona Ryder e Kate Moss. Maria Carolina não esconde

que adora um jeans vintage e a gargantilha, símbolo da época. “Não consigo mais viver sem usar choker, já faz parte do meu visual há anos e tenho várias”, comenta. Esse amor noventinha não é apenas uma fase passageira. Ela cultiva essa adoração há algumas temporadas. “O que me inspira nos anos 90 foi a atitude. É uma década mais dark entre duas outras supercoloridas (80 e 2000), isso me atrai bastante” diz. Essa sobriedade permite que ela misture outros elementos e construa um visual único.

Matheus Aquino, produtor e dj da festa Young que acontece uma vez ao mês na XYZ/Créditos: Mariana Ayumi

Olhar nostálgico

“É a década em que nasci, por isso tem um valor nostálgico, já que remete às minhas lembranças de infância, aos filmes que via quando criança” comenta o estudante Mateus Aquino. Ele relembra que, no passado, as pessoas achavam que no futuro iríamos vestir roupas quase espaciais. Mas hoje os caminhos são justamente dar novas roupagens ao vestuário do passado. Faz dois anos que ele não abre mão da estética novetinha e usa muito jeans de cintura alta e jaquetão. O DJ também comanda uma festa mensal batizada de Young, na boate XYZ, que reúne uma galera antenada que mais parece estar nos anos 90 por conta do visual.

Joyce Oliveira, maquiadora, nasceu no último ano da década de 90 /Créditos:Mariana Ayumi

Sensualidade jeans

Apesar de ter nascido no último ano do período, Joyce resgata muitas referências para construir seu visual. “O que mais me atrai são os acessórios, a make e os cabelos da época. Sempre faço olho com pegada noventinha” diz a maquiadora. Ela também curte jeans de cintura alta, tops e tênis com meia, o combo fashion do período. Sua moda é contruída a partir da mistura de elementos street com toques sensuais. Não é à toa que seu filme favorito da época é Showgirls, de 1996, que conta a história de uma dançarina de streap-tease em Las Vegas.