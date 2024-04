BIENAL

Histórias que transformam todos os leitores

Bienal do Livro Bahia 2024 começa suas atividades hoje com mais 170 autores divididos em três espaços

Luiza Gonçalves

Publicado em 26 de abril de 2024 às 17:40

Nesta sexta-feira (26), será dada a largada para a maratona que movimenta escritores, palestrantes, expositores e leitores de todas as idades em Salvador. A Bienal do Livro Bahia 2024 inicia suas atividades a partir das 10h, no Centro de Convenções. Serão seis dias de programação intensa, com mais de 170 convidados divididos em três espaços: Café Literário, Arena Jovem e Janelas Encantadas, este pensado para o público infantil. Sob o tema As Histórias que a Bahia Conta, o evento destaca a presença de ao menos um nome baiano em cada painel e pretende trazer protagonismo às discussões contemporâneas e múltiplas possibilidades de pensar a literatura em diferentes linguagens, meios e públicos.

A jornalista Mira Silva é a curadora do espaço infantil da Bienal Crédito: Kin Guerra

Sob a curadoria de Josélia Aguiar, Schneider Carpeggiani e Mira Silva, a programação deste ano apresenta escritores, ativistas, influenciadores e artistas, passeando pelo universo pop, temas de cunho social e filosófico e homenagens. Compõem a Bienal 2024 nomes como Itamar Vieira Junior, Glicéria Tupinambá, Zélia Duncan, Pedro Rhuas e as atrações internacionais Scholastique Mukasonga e Abdi Nazarian.

Janelas Encantadas

De acordo com Mira Silva, curadora do espaço infantil, o local é onde a equipe está mirando num público leitor futuro. “Nós desejamos ter sujeitos críticos, responsáveis, cidadãos que entendam o mundo, que reflitam sobre ele e o transformem. E a literatura é uma peça fundamental para que isso aconteça. O Janelas é feito para que essa criança saia diferente, entenda que o livro é esse objeto que transforma a vida”, diz a jornalista.

Com mais de 12 anos de trabalho com crianças e tendo em seu currículo curadorias de feiras e eventos literários pelo Brasil, Mira propõe para a Bienal um espaço multilinguagem, onde a literatura é elo em diversas manifestações. Durante os seis dias do evento, o Janelas Encantadas recebe mais de 30 atrações que passeiam pelo teatro, música, palhaçaria, contação de histórias, e terá presença de artistas como Emília Nunez, Lázaro Ramos, Mágico Mingau, Lorena Ribeiro, Raí Santana e o Grupo Ereoatá.

A abertura do espaço será nesta sexta (26), às 10h30, com o espetáculo As Histórias que a Bahia Conta, com a Companhia Teatro Griô. A peça traz o universo dos mitos e contos populares de tradições baianas, africanas, indígenas e ibéricas entrelaçados por cantigas. Para Mira, o espetáculo expressa elementos fundamentais da programação: a representatividade e a partilha de conhecimentos ancestrais na infância.

Mira Silva se inaugura como escritora com o infantil A Árvore Mais Sabida do Mundo Crédito: divulgação

Diversidade nas obras

Os livros que serão apresentados no Janelas Encantadas pretendem valorizar a cultura baiana e criar uma relação de identificação com as crianças presentes no espaço. “A gente tá numa cidade negra e é importante que as crianças se vejam nas histórias, nos autores, e por isso a presença da literatura negra é muito forte na programação”, explica.

Além da curadoria, Mira estreia neste sábado (27), às 18h, como autora, com A Árvore Mais Sabida do Mundo. O livro narra a história de uma garotinha que tinha o sonho de ir à escola e encontra o aprendizado num lugar inesperado: no tronco de um baobá. “Me inspirei primeiro na educação e depois na natureza e na minha ancestralidade. É um livro que traz uma protagonista negra, porque para mim é fundamental, como mulher negra, trazer na minha escrita um pouco da nossa cultura e história. Se não fosse quem veio antes da gente, a gente não estaria aqui hoje”, explica.

Entre os autores do espaço, um dos destaques é o ensaísta e roteirista paulista Kaká Werá Jecupé, no dia 1º de maio. O escritor do povo tapuia é um dos precursores da literatura indígena no Brasil e vai apresentar a obra infantojuvenil Uga: A Fantástica História de Uma Amizade Daquelas. Em seus textos, ele explora temas como mitologia, sabedoria ancestral e a relação entre os seres humanos e a natureza.