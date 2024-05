RAÍZES NA BAHIA

Nanda Costa dirige novo clipe de Emanuelle Araújo com Magali Moraes em restaurante de Salvador; saiba mais

Emanuelle Araújo escolheu Salvador para as gravações do clipe do primeiro single de seu novo álbum solo. A cantora baiana contou com a direção de Magali Moraes e da também atriz Nanda Costa, que está no ar na série “Justiça 2”.