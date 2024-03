PRIVILÉGIOS

Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Nanda Costa, Adriana Esteves e mais: veja artistas que têm casa em Salvador

Veja os bairros em que cada artista têm casas

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de março de 2024 às 08:03

Cantores e famosos que têm casas em Salvador Crédito: Redes sociais

Com localização privilegiada, Salvador é o berço cultural do Brasil. Além de ser dona de belas paisagens, a cidade - que completa 475 anos de fundação nesta sexta-feira (29) - é conhecida pela sua musicalidade latente, gastronomia única e bela arquitetura.

Não à toa, a capital baiana é reduto de artistas - soteropolitanos e baianos de coração - que escolheram a cidade para comprar imóveis e morar ou ao menos passar temporadas. O Alô Alô Bahia reuniu alguns deles abaixo.

1 • Ivete Sangalo

Baianos e turistas que se prezam sabem onde fica a casa de Ivete Sangalo, 51 anos, ponto turístico na capital baiana, na Avenida Contorno.

A cantora e apresentadora mudou-se de Juazeiro para Salvador aos 17 anos e mora desde 2006 em um apartamento duplex no Edifício Mansão Morada dos Cardeais, com entrada pelo bairro da Vitória. O prédio, que fica na “boca” do Circuito Osmar, no Campo Grande, tem uma das vistas mais bonitas de Salvador.

Na cidade, Ivete já morou na casa da irmã, Cynthia Sangalo, no Rio Vermelho; em um apartamento na Federação; e em outro no bairro da Pituba. “Eu sou filha de Salvador por escolha e coração. Eu gosto de Salvador por tudo que ela me oferece, em especial a sua mais pura e linda energia”, declarou Ivete, em 2014.

Hoje, a artista sempre passa temporadas em sua casa de praia, na Praia do Forte, no município de Mata de São João.

2 • Caetano Veloso

Caetano Veloso, 81 anos, já disse algumas vezes que considera Salvador a sua primeira cidade grande. É na capital baiana, por exemplo, que ele pretende ficar mais tempo após sua última turnê internacional.

O filho de dona Canô veio de Santo Amaro, cidade no recôncavo da Bahia, para a capital quando tinha apenas 17 anos. Apesar de ter um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, é na sua casa do Morro da Paciência, no Rio Vermelho, que o cantor costuma passar o Verão. Foi nele, aliás, onde Caetano passou as últimas “férias radicais”.

Por aqui, Caetano reúne os amigos, principalmente em datas festivas como a Festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. Neste ano, o lar virou reduto de saraus e rodas de samba.

“O Verão na Bahia! A verdade é que nunca deixei a cidade de todo: mantive a casa de Ondina com Dedé e, depois, comprei uma casa no Rio Vermelho com Paulinha. Sempre passei os Verões aqui! A Bahia ocupa um lugar mais central dentro de mim”, escreveu ele em uma publicação em 2019.

Casa de Caetano Veloso Crédito: Redes sociais

3 • Maria Bethânia

A cantora Maria Bethânia, 77 anos, também nasceu em Santo Amaro, mas tem uma casa em Salvador. Ela passa a maior parte do tempo em sua residência no bairro do São Conrado, no Rio de Janeiro. Quando está em Salvador, ela fica na casa que possui na Ladeira da Preguiça, na Avenida Contorno.

A construção, que tem pelo menos 100 anos, tem vista incrível para a Baía de Todos-os-Santos.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, o historiador e professor Rafael Dantas contou que há indícios que a casa de Bethânia seja remanescente de meados do século XIX. Em uma fotografia da capital baiana da década de 1870 é possível ver o imóvel ou pelo menos o que poderia ser a residência naquele período.

A residência que hoje é de Bethânia está localizada no entorno do Convento de Santa Teresa, fundado em 1665 e um marco da religiosidade na cidade naquele período, transformando a região em uma das mais importantes e interessantes da capital baiana.

Casa de Maria Bethânia, no Contorno, em Salvador Crédito: Google Maps

4 • Gilberto Gil

Gilberto Gil, 81 anos, nasceu no bairro do Tororó, mas passou por diversos endereços na capital baiana. Hoje, quando estão em Salvador, ele e a esposa Flora ficam no apartamento do casal no luxuoso Edifício Mansão Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória.

Neste Verão, aliás, o lar recebeu diversos encontros. Apesar do CEP na Bahia, o casal passa a maior parte do ano no apartamento de 344 m² de frente para o mar no icônico Edifício Chopin (1956), em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eles se mudaram para lá pouco antes da pandemia.

“Moramos durante 35 anos em um apartamento de mais de 600 m² em São Conrado. Lá criamos nossos três filhos: Bem, Bela e José. E acolhemos os outros cinco filhos de Gil. Era uma grande família em um grande apartamento. Aos poucos, os filhos saíram, e ficamos eu e Gil naquele lugar enorme sem a alegria da casa cheia”, contou Flora à revista Casa e Jardim.

5 • Regina Casé

Apaixonada por Salvador, a atriz e apresentadora carioca Regina Casé, 70 anos, sempre ficava hospedada na casa de amigos como Gil e Caetano nas vindas para a cidade. Atualmente, ela tem um cantinho no Santo Antônio Além do Carmo, no coração da capital baiana, para chamar de seu.

O arquiteto David Bastos uniu duas casas dos séculos XVIII e XIX, e fez adaptações para cumprir regras do patrimônio histórico. O lar caloroso de Regina Casé é seu refúgio em algumas datas do ano e nas férias com a família. Neste ano, por exemplo, ela passou mais uma temporada por aqui.

A frente do casarão olha para o Convento do Carmo, de 1586, e os fundos para a Baía de Todos-os-Santos, o porto e o Elevador Lacerda. Apesar do hipnótico appeal da visão do oceano, Regina prefere ver a rua deitada no sofá da sala, com as janelas abertas. “Adoro ouvir as conversas dos transeuntes, as brigas dos casais e outras histórias que só acontecem por aqui, isso me dá prazer”, disse, em entrevista à Casa Vogue.

Regina Casé e casa no Santo Antônio Crédito: Redes sociais

6 • Claudia Leitte

Nascida no Rio de Janeiro, Claudia Leitte, 43 anos, se mudou com a família para Salvador com cinco dias de vida. A cantora passou a infância em uma casa na Rua Nova do Godinho, no bairro da Saúde, na capital baiana.

Atualmente, a artista mora em Miami, nos Estados Unidos (EUA), mas tem uma mansão no condomínio Alphaville, onde fica quando vem para Salvador.

7 • Nanda Costa e Lan Lanh

Ter uma morada em Salvador era um desejo que a atriz carioca Nanda Costa, 37 anos, e percussionista baiana Lan Lahn, 55, alimentavam há algum tempo. Casadas desde junho de 2019, as mães das gêmeas Kim e Tiê, 2 anos, moram no Rio de Janeiro e queriam um espaço próprio para a família quando viessem à Bahia.

Recentemente, o casal adquiriu um apartamento que fica próximo ao Vila Galé Salvador e tem vista para o mar de Ondina. “Eu dei a ela agora um CEP baiano”, comemorou Lan Lahn em entrevista ao Alô Alô Bahia.

​Nanda também comentou sobre a novidade: "Esse ano, realizamos um sonho, conquistamos nosso CEP soteropolitano e queremos passar cada vez mais tempo nessa cidade que nos traz tanta alegria”.

8 • Fernanda Paes Leme

Paulista de nascimento, a atriz Fernanda Paes Leme, 40 anos, se apaixonou por Salvador ainda jovem e comprou um imóvel na capital baiana em 2019. A casa fica no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, e passou por uma reforma nos últimos meses.

Grávida de Pilar, Fernanda passou parte do Verão passado na cidade e mostrou o antes e depois da instalação de uma piscina na casa e também compartilhou os perrengues da obra.

“Eu comprei lá no final de 2019. Aí veio a pandemia e demorou a sair aprovação do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Demorou muito mesmo. A casa era muito antiga. Foi demolida (…). A demolição leva tempo também. E não se pode quebrar a frente, porque ela é tombada”, contou, na época.

Casa de Fernanda Paes Leme Crédito: Redes sociais

9 • Adelmário Coelho

O cantor Adelmário Coelho, 70 anos, nasceu em Barro Vermelho, no distrito de Curaçá, ao Norte da Bahia, e mora em Salvador desde os 17 anos. Por aqui, já serviu ao exército, rodou táxi e foi técnico de segurança do Pólo Petroquímico por 20 anos. Tudo antes de começar a tocar em bares da capital baiana e virar um dos maiores nomes do forró pé de serra.

Hoje, Adelmário vive em um apartamento no Alto do Parque, que fica na região do Itaigara, e não pensa em deixar Salvador. “A cidade me acolheu muito bem. Passei a minha vida toda aqui e gosto muito do povo. O público é meu melhor patrimônio”, disse.

10 • Léo Santana e Lore Improta

Léo Santana, 35 anos, e Lore Improta, 30, já moraram em Vilas do Atlântico, mas recentemente mudaram-se para uma mansão em Alphaville. O cantor baiano e a bailarina e influenciadora digital construíram "do zero" a casa que sempre sonharam.

O projeto do imóvel do casal foi assinado pelo arquiteto pernambucano Filipo Madeira e chama atenção pela piscina transparente, com chão de vidro, no teto da sala.