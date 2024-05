AMOR NO AR

Filho de Popó assume namoro com advogado e se declara: 'Lindo'

Na foto publicada no Instagram, o filho do boxeador passou o fim de semana em clima de romance na Praia do Forte, litoral da Bahia, curtindo dias de descanso e amor ao lado do namorado.

"Quando, durante a minha adolescência, tive o meu direito de me 'assumir' violado, sem a minha permissão e o meu consentimento, no maior momento de dor e incerteza na minha vida, ele me acolheu como ninguém e não virou as costas quando mais precisei, cumprindo com a sua obrigação de me amar e me respeitar independente de qualquer coisa. E, não ironicamente, foi quando ele me abraçou por ser quem eu sou, que finalmente nos conectamos como pai e filho. Foi de tamanha hombridade essa atitude que, sem isso, eu não chegaria tão longe", postou ele.