Thiago Carpini terá missão de colocar reforços para jogar no Vitória; apenas três se firmaram entre os titulares

Técnico estreia contra o Botafogo, quarta-feira (22), pela Copa do Brasil

Da Redação

Publicado em 19 de maio de 2024 às 05:00

Thiago Carpini tem a missão de aproveitar os reforços contratados pelo Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Patric Calmon, Willian Oliveira e Alerrandro. Dos 23 jogadores contratados pelo Vitória nesta temporada, apenas eles se firmaram no time titular. Dar espaço aos reforços é uma das missões do novo treinador Thiago Carpini. Nomes como Jean Mota, Daniel Júnior e Luiz Adriano ainda não tiveram o espaço pretendido pela diretoria rubro-negra.

“Não tem como fugir e não ser direto. Opção do treinador. Não sou eu que escalo o time”, afirmou o diretor de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues, se referindo às escolhas de Léo Condé. “Agora, dentro do resultado que vinha tendo, a base do ano passado foi mantida, e o rendimento da base foi muito mais efetivo. É nítido", ponderou.

Demitido na última terça-feira (14), após a derrota por 2x1 para o Vasco, a quarta em cinco jogos no Brasileirão, Léo Condé optou por manter nos quatro primeiros meses da temporada a base do time campeão da Série B 2023. Era uma convicção do técnico que, após a conquista do título Baiano, prometeu dar mais oportunidade aos reforços.

As mudanças feitas no time nos cinco jogos disputados pelo Vitória no Brasileirão, no entanto, foram pontuais. Os zagueiros Bruno Uvini e Reynaldo ganharam oportunidades em função das lesões e suspensões de Camutanga e Wagner Leonardo. Os volantes Léo Naldi e Luan Santos foram titulares uma vez cada um devido à contusão de Dudu.

Vindo do Inter Miami, dos Estados Unidos, o mesmo em que Messi atua, o meia Jean Mota ainda não figurou no onze inicial na Série A. Ele só foi titular contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. “Quem veio esse ano passou a jogar muito menos, isso fez diferença. Até encerrar o ciclo. A partir de agora tem todo mundo no mesmo par de igualdade na visão do novo treinador”, afirmou Ítalo Ítalo Rodrigues.

Ex-Internacional, Luiz Adriano disputou oito partidas pelo Leão, mas apenas uma como titular, contra o Treze, pela Copa do Nordeste, jogo em que Léo Condé poupou o time principal e mandou um alternativo para campo. O centroavante marcou um dos gols do placar de 3x0 construído no Barradão. Foi a única vez que ele balançou a rede.

Recém-chegados, o lateral direito Willean Lepo e o atacante Janderson foram aproveitados mais rapidamente e ganharam vaga no time antes da demissão do treinador. No outro extremo, o goleiro Alexandre Fintelman e o meia Pablo ainda não estrearam.

“O desafio de qualquer troca de comando é tentar resgatar alguns atletas que tiveram dificuldades. (...) Todos os elencos têm limitações, nós também temos, mas nós confiamos no que nós temos. Isso pesou muito para aceitar esse desafio. Eu confio muito nesses atletas e nesse projeto”, afirmou o técnico Thiago Carpini, que deixou aberta a escalação do time no jogo em que vai estrear com as cores vermelha e preta.

O desafio será contra o Botafogo, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, quarta-feira (22), às 19h, no Barradão. A equipe carioca venceu o primeiro confronto por 1x0, no Engenhão.

“Tudo está em aberto. Não tem como garantir que vai ser a base do mesmo time ou se vamos trocar parte da equipe. (...) Os que têm menos oportunidades daqui a pouco vão ter mais oportunidades. Os que têm mais, têm que continuar trabalhando para se sustentarem e elevar o nível de competitividade interna, para a gente escolher as melhores alternativas para cada jogo e a melhor para a nossa estreia de quarta-feira”, avisou Carpini.

Confira a quantidade de jogos dos 23 atletas contratados pelo Vitória em 2024:

Goleiros

Muriel: 9 jogos (todos como titular)

Alexandre Fintelman: ainda não entrou em campo

Maycon Cleiton*: 1 jogo (titular)

Laterais

Patric Calmon: 17 jogos (todos como titular)

Lucas Esteves: 20 jogos (10 como titular)

Raul Cáceres: 5 jogos (3 como titular)

Willean Lepo: 4 jogos (3 como titular)

Zagueiros

Zapata: 6 jogos (4 como titular)

Bruno Uvini: 8 jogos (7 como titular)

Reynaldo: 2 jogos (1 como titular)

Volantes

Willian Oliveira: 23 jogos (21 como titular)

Caio Vinícius: 15 jogos (3 como titular)

Léo Naldi: 6 jogos (4 como titular)

Luan Santos: 5 jogos (3 como titular)

Meias

Jean Mota: 4 jogos (1 como titular)

Daniel Jr.: 8 jogos (1 como titular)

Luan*: 6 jogos (1 como titular)

Pablo: ainda não entrou em campo

Atacantes

Alerrandro: 21 jogos (todos como titular)

Luiz Adriano: 8 jogos (1 como titular)

Janderson: 4 jogos (2 como titular)

Erick Castillo: 8 jogos (2 como titular)

Caio Dantas*: 9 jogos (4 como titular)

Everaldo: 5 jogos (1 como titular)