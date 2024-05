POLÍTICA

Geraldo Júnior sofre derrota e Justiça suspende propaganda do MDB

A Justiça Eleitoral determinou nesta terça-feira (7) a suspensão da veiculação da propaganda de rádio e TV do MDB com o vice-governador Geraldo Júnior. Na decisão, o juiz Danilo Costa Luiz, diz que a publicidade demonstra desrespeito à legislação por ter foco na divulgação da pré-candidatura de Geraldo, fugindo à finalidade da propaganda partidária.

Na propaganda, Geraldo faz críticas a questões ambientais em Salvador. A ação foi ingressada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pelo partido Novo, que sustenta que “o conteúdo da publicação denota desvio do objetivo da propaganda partidária, haja vista que apresenta crítica à atual administração, ao fazer menção negativa aos adversários, com citação de matérias jornalísticas”.