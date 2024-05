NOVO DEUS?

Religioso muda nome de batismo para 'Inri Cristo' após vitória na Justiça

Segundo ele, a revelação que ele seria o novo Cristo aconteceu ainda em 1979, quando teve início ao mundo evangélico pouco depois. Inri conseguiu fazer a alteração após a oficialização do Governo Federal em janeiro deste ano, quando foi possível por conta de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência em 2022.

Na carteira de identidade, Inri aparece com a coroa de espinhos de plástico na foto três por quatro. Vale lembrar que, em outubro de 2000, Inri Cristo mudou o seu nome na certidão de nascimento após uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná.