Festival Nacional de Artesanato chega ao último dia na Arena Fonte Nova

A Bahia está entre os três maiores polos do artesanato do Brasil, com 20 rotas em todo o estado, nas diversas regiões. Entre elas está a dos Trançados, que vai do Sertão ao Médio Rio das Contas; do Caroá, no Piemonte do Paraguaçu; do Couro, no Portal do Sertão; do Sisal; do Jiquiriçá, no Vale do Jiquiriçá; da Cerâmica, na região do Velho Chico; da Piaçava, no Litoral Norte e no Agreste, do Pau Brasil, no Litoral Sul; do Cerrado, na bacia do Rio Corrente; e da Palha.