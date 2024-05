FESTA

Caldas do Jorro terá festa junina com Safadão, Maiara e Maraísa e Calcinha Preta; veja todas as atrações

Prefeitura de Tucano anunciou atrações do Arraiá das Águas Quentes deste ano

Da Redação

Publicado em 18 de maio de 2024 às 10:02

Arraiá das Águas Quentes Crédito: Reprodução

A prefeitura de Tucano divulgou as atrações que se apresentação no Arraiá das Águas Quentes, que será realizado pelo terceiro ano no distrito de Caldas do Jorro, entre os dias 13 e 16 de junho. O pré-São João da cidade terá shows musicais, apresentações culturais e atividades típicas das festas juninas.

Entre os principais nomes confirmados estão Maiara e Maraísa, Wesley Safadão, Henry Freitas, Calcinha Preta, Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon, Luan Estilizado, Adelmário Coelho, Fulô de Mandacaru, Raí Saia Rodada, Danniel vieira, Batista Lima e Marcynho Sensação.

Segundo a prefeitura, serão montados palcos, barracas e áreas de convivência, além de uma equipe de segurança reforçada e ambulâncias de plantão para emergências.

O Arraiá das Águas Quentes entra na sua terceira edição, atraindo turistas e movimentando a economia local. A expectativa é que o evento gere empregos temporários e aumente a visibilidade do município de Tucano, promovendo o turismo e fortalecendo a cultura regional.

"O Arraiá das Águas Quentes é mais do que uma festa, é uma celebração da nossa cultura. Pelo terceiro ano, estaremos empenhados em proporcionar um evento seguro, organizado e repleto de atrações que vão agradar a todas as idades. Convido a todos para participarem dessa festa e vivenciarem o melhor do Pré São João no distrito de Caldas do Jorro," afirmou o prefeito Ricardo Maia.

"Para aumentar ainda mais a alegria de munícipes e turistas, a grande novidade deste ano, foi ampliar a festa em mais um dia, passando de três para quatro dias", completou.