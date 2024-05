Fabiana Justus leva família às lágrimas com surpresa em aniversário da irmã caçula

Fabiana Justus apareceu de surpresa na festança de aniversário da irmã caçula, Vicky, levando a madrasta, Ana Paula Siebert, e a irmã, Rafa, às lágrimas. A filha mais nova de Roberto Justus comemorou os quatro anos com festança, neste sábado (18), no interior de São Paulo.

Luxuosa, a festa de Vicky teve como tema A Pequena Sereia – a garotinha, inclusive, apareceu vestida de Ariel – e aconteceu em Porto Feliz, na fazenda da família. A decoração contou com piscina de bolinhas, pula pulas, estações de joias, carrinhos de doces, e até mesmo uma estação com domo para as crianças.