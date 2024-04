DIÁLOGOS FOTOGRÁFICOS

Labfoto realiza terceira edição de debate sobre fotografia, juventude e periferia

Debate acontece no próximo dia 3 de maio, às 10h, na Faculdade de Comunicação da UFBA

A terceira edição do Diálogos Fotográficos acontece no dia 03 de maio, sexta-feira, às 10h no auditório da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O evento, promovido pelo Laboratório de Fotografia (Labfoto), reúne três fotógrafos residentes em periferias de Salvador para apresentar suas produções fotográficas e dialogar sobre seus projetos. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.