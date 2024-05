CONDENADA

Record terá que pagar R$ 20 mil para atriz que teve casa apedrejada após reportagem

A Record foi condenada a pagar uma indenização de R$ 20 mil à atriz Tânia Regina, de 65 anos, que foi alvo de agressões após uma reportagem do programa Balanço Geral em 2021. As informações foram divulgadas pelo colunista Rogério Gentile, do UOL.