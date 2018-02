Aeronave de pequeno porte cai em Manaus e deixa 3 mortos

Outras duas pessoas ficaram feridas; acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (22)

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira (22) em um terreno perto da Avenida Torquatto Tapajós, zona centro-sul de Manaus, no Amazonas. De acordo com informações do G1, o Corpode Bombeiros informou que três pessoas morreram e duas ficaram feridas

O acidente ocorreu perto do Aeroclube de Manaus. "Temos a confirmação de três óbitos no local, e dois feridos. Socorridos pelo SAMU [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] e Bombeiros", informou a assessoria do Corpo de Bombeiros.

Segundo o G1, a corporação, foi acionada pouco depois das 9h (horário local).

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (Seripa-7) disse que apura o ocorrido.