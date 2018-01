André Lima treina na Toca e aguarda anúncio de renovação

Atacante acertou a permanência no Leão para a temporada 2018

O técnico Vagner Mancini vai ganhar mais um reforço para montar o ataque do Leão. Autor de 15 gols com a camisa rubro-negra no ano passado, o atacante André Lima já está treinando na Toca do Leão e vai renovar contrato com o clube.

Na tarde desta sextra (12), André Lima apareceu no gramado do Barradão após o jogo-treino contra o Atlântico e conversou com o técnico Vagner Mancini. Será a terceira passagem do atacante pelo Vitória. A primeira foi em 2013, quando ele sofreu uma grave lesão na estreia e atuou em apenas uma partida.

Atualmente, Mancini conta no elenco com os atacantes Kieza, Tréllez, Neilton, Rafaelson, Júnior Todinho e Denílson, contrato esta temporada junto ao São Paulo.