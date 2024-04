PREMIER LEAGUE

Manchester City goleia o Brighton, passa Liverpool e pressiona Arsenal na ponta do Inglês

Time de Guardiola assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês

Estadão

Publicado em 25 de abril de 2024 às 18:21

De Bruyne comemora um dos gols em goleada do Manchester City Crédito: Divulgação/Manchester City

O Manchester City mostrou nesta quinta-feira que é forte candidato ao tetracampeonato do Campeonato Inglês - seria o sexto título nas últimas sete disputas. Com boa apresentação, a equipe fez 4 a 0 na casa do Brighton, superou o Liverpool na tabela e, com um jogo a menos, pressiona o líder Arsenal. São 76 pontos, um atrás do time de Mikel Arteta.

Os comandados de Pep Guardiola precisaram de somente 33 minutos para definir nova vitória no campeonato. Depois de levar um susto inicial no Amex Stadium, com o atacante exigindo boa defesa de Ederson, o City assumiu o comando da partida e controlou as ações até abrir vantagem.

Com apenas 16 minutos, Walker foi ao fundo pela direita e cruzou para trás. O habilidoso belga Kevin De Bruyne cabeceou e superou o goleiro Steele. Primeiro gol de cabeça do meia na atual edição do Campeonato Inglês.

Não demorou para o City confirmar o resultado positivo. Nove minutos após se colocar em vantagem, viu uma cobrança de falta de Foden da entrada da área desviar Gross e enganar Steele. O meia-atacante inglês ampliou em batida cruzada.

O City voltou do intervalo disposto a marcar mais gols - o saldo pode definir o campeão - e ampliou com o argentino Julián Álvarez. Walker arrancou e ganhou dividida com o goleiro e a bola sobrou para o atacante mandar às redes vazias.