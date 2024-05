NA CADEIA

Suspeitos de matar motorista de aplicativo na Paralela são presos

Dois suspeitos de envolvimento no latrocínio do motorista de transporte por aplicativo Marcos Luís Silva Alves, de 29 anos, foram presos em Simões Filho na tarde deste sábado (4).

A Polícia Civil informou que iniciou diligências logo após a comunicação do crime. Localizada na Região Metropolitana de Salvador, a dupla confessou.

Um dos suspeitos resistiu à prisão e confrontou com os policiais. Ele ficou ferido e foi socorrido para uma unidade hospitalar. A dupla será autuada em flagrante por latrocínio e ficará à disposição da Justiça.

Os criminosos roubaram o carro da vítima na Avenida Luís Viana Filho, onde o corpo do homem foi encontrado com perfurações de arma de fogo, na manhã de hoje. O veículo foi recuperado por policiais militares, em São João do Cabrito.