LATROCÍNIO

'Noite linda', publicou motorista de app no Instagram antes de ser morto

Torcedor do Vitória e muito religioso. Assim era Marcos Luis, motorista de aplicativo vítima de latrocínio na madrugada deste sábado (4) na avenida Paralela. Muito ativo nas redes sociais, ele chegou a publicar um vídeo com a legenda "noite linda" nos stories do Instagram minutos antes de ser morto durante uma corrida.