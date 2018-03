Auxiliar do Vitória lamenta empate no fim: 'a bola pune'

Anderson Batatais substituiu o punido Vagner Mancini no duelo contra o Bahia de Feira

Substituto de Vagner Mancini no duelo com o Bahia de Feira pela semifinal do Campeonato Baiano, o auxiliar Anderson Batatais recorreu a uma frase de Muricy Ramalho para descrever o empate em 1x1 neste domingo (18) no Joia da Princesa: “a bola pune”.

“Temos que usar o termo de Muricy, ‘a bola pune’. Tivemos oportunidades e não fomos felizes. No último minuto, num lance de bola parada, perdemos a concentração, o que não pode, e eles marcaram”, lamentou o auxiliar. Punido por ter forçado o final do Ba-Vi do dia 18 de fevereiro, Mancini viu o jogo de um camarote.

Foi o segundo jogo em uma semana que o Vitória vacilou no fim. No último domingo (11), o Leão deixou escapar o triunfo sobre o ABC, que acabou num empate em 3x3 pela Copa do Nordeste.

“Foi uma falta de concentração que vamos trabalhar todas as horas para acertar. Saímos com um amargo na boca, porque poderia ser um resultado melhor pelo que produzimos. Mas foi bom, dentro das limitações que tivemos”, completou Batatais, referindo-se aos desfalques.

O Vitória jogou sem o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo Bryan, o meia Guilherme Costa e os atacantes Rhayner e André Lima, todos machucados. Além deles, Kanu, Yago e Denílson estão punidos pelo TJD-BA.

O próximo confronto é pela Copa do Nordeste. Na quarta-feira (21), às 19h, o Leão enfrenta o Ferroviário em Fortaleza. Vagner Mancini estará de volta ao banco, já que a punição é apenas pelo estadual.