Bandido matou grávida de 8 meses para se vingar de rival na Bahia

Segundo a polícia, crime foi uma retaliação a companheiro da vítima

Raísa ainda foi submetida a uma cesariana de emergência (Foto: Reprodução)

A jovem Raísa Santos Rodrigues, 19 anos, grávida de 8 meses, foi assassinada por vingança. Segundo informações obtidas na 1ª Delegacia de Porto Seguro, Extremo Sul do estado, o objetivo do suspeito era retaliar o pai da criança. Raísa ainda chegou a ser socorrida para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, passou por uma cesariana emergencial, mas nem ela e nem o filho resistiram.

O crime aconteceu nesta segunda-feira (19) por volta das 20h, na Rua Beira Rio, no bairro Baianão. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito de efetuar os disparos surpreendeu a vítima antes do crime dizendo: "Chegou sua hora!".

Depois de atirar três vezes na barriga da gestante, o suspeito fugiu. Raísa foi socorrida pelo avô, que presenciou o crime. Em estado de choque, ele ainda não foi ouvido na delegacia.

As mortes da jovem e do bebê foram um ato de crueldade proposital, segundo a polícia, para atingir o rival.

"Devemos focar na barbaridade, covardia. Mesmo que o pai da criança seja envolvido no crime, não justifica matar a mulher grávida", pontuou o delegado Marcelo Paiva, que investiga o caso.

Ainda não há informações se o pai da criança tem passagem por crimes, nem a motivação da rixa. De acordo com o delegado, por se tratar de um caso delicado, algumas informações ainda estão sendo apuradas e não serão divulgadas para não atrapalhar as investigações.