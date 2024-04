SEGURANÇA

Médico encontrado em Castro Alves foi liberado após sequestradores não conseguirem sacar dinheiro da conta

O médico otorrinolaringologista e professor universitário Gilson Meirelles foi liberado do cativeiro após os sequestradores não conseguirem sacar nenhum valor da sua conta bancária, informou o o delegado Adailton Adan, da Delegacia Antissequestro (DAS) da Polícia Civil (PC), em coletiva de imprensa nesta sexta (26). Gilson foi sequestrado na noite da última quarta-feira (24), no estacionamento de uma farmácia, no bairro da Pituba, em Salvador. Ele foi encontrado na manhã desta sexta-feira (26), no município de Castro Alves, no Recôncavo Baiano.