SEGURANÇA

Suspeitos de sequestrar médico de Salvador são presos pela polícia

Quatro homens, suspeitos de envolvimento no sequestro de o médico otorrinolaringologista e professor universitário Gilson Meirelles, no bairro da Pituba, na manhã desta quinta-feira (25), foram presos em flagrante por policiais da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS).

O médico foi liberado na manhã desta sexta-feira (26), no município baiano de Castro Alves, no Recôncavo baiano. O carro utilizado no crime foi encontrado na mesma cidade e foi recuperado pelos policiais. Testemunhas relataram que Gilson havia estacionado o carro no em uma farmácia, quando dois homens encapuzados chegaram e o renderam. Ele foi obrigado a entrar no carro dos bandidos e levado.