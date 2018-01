'Bota sua Mulher-Gato para fora', diz Fátima após repercussão com fantasia

Fantasia que ela usou em baile foi tema de conversa no programa Encontro nesta segunda

A fantasia de Mulher-Gato que a apresentadora Fátima Bernardes usou no último fim de semana em um baile de Carnaval ainda rende. Na volta de suas férias ao programa Encontro nesta segunda-feira (29), a fantasia virou conversa no programa. O apresentador Lair Rennó comentou o assunto com Fátima, que questionou aos convidados e a plateia por que a fantasia havia "dado o que falar".

Uma das convidadas se colocou a favor de Fátima. "Fátima, todo mundo tem uma imagem séria, profissional de você, e no carnaval você pode ser tudo o que você é, mais livre, mais feliz. O que eu acho que chamou a atenção é que ninguém conhecia esse lado seu. Mas no carnaval nós podemos fazer essa invenção e ser quem você é", opinou uma das convidadas.

"Eu nunca tinha saído em bloquinho, é bom demais. É tudo de bom! Só que tem ladeira pra caramba", disse Fátima. A apresentadora disse que recebeu muitos elogios e se sentiu feliz por mostrar que qualquer mulher pode se fantasiar do que quiser, independentemente da idade.

Casal compartilhou fotos no Instagram neste fim de semana

(Foto: Reprodução/Instagram)

"Eu pude fazer essa prévia, porque no carnaval mesmo vou estar trabalhando, narrando os desfiles. Nos comentários, recebi muitos elogios, mas é claro que sempre tem críticas, gente achando que eu não precisava me fantasiar. Mas o legal foi ver algumas mulheres comentando: 'Não tenho coragem, mas me sinto representada'. Agora pode ter coragem, bota sua Mulher-Gato para fora, sua Mulher Maravilha. Foi uma coisa bem bacana", disse Fátima.

Carnaval antecipado

Junto com seu namorado Túlio Gadêlha, a apresentadora chamou a atenção dos fãs nas redes sociais. O casal estava em Olinda (PE) curtindo blocos de rua de pré-Carnaval e uma das fantasias escolhidas por eles foram de Mulher-Gato e Batman.

Ao lado deles, tinha também Lanterna Verde, Mulher-Maravilha e The Flash. "Liga reunida". brincou Túlio, no Instagram.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Fátima desembarcou na terra do namorado para curtir os últimos dias de férias, depois de alguns dias com os filhos, Beatriz e Vinícius Bonemer, em Jericoacoara, no Ceará.

A rotina de Fátima e Túlio vem sendo acompanhada por fãs na rede social. Sem vergonha de demonstrar carinho publicamente, Fátima e Túlio trocam mensagens nas redes sociais constantemente e não economizam nas fotos românticas desde que assumirama relação para o público, em novembro de 2017.