LUTO

Morre José Santa Cruz, humorista de 'Família Dinossauro' e 'Zorra Total', aos 95 anos

O ator, dublador, radialista e humorista José Santa Cruz, morreu nesta sexta-feira, 26, aos 95 anos. O artista, que tinha doença de Parkinson e estava internado com uma broncopneumonia, será velado neste sábado, 27, no Cemitério da Penitência, a partir das 13h. O corpo será cremado às 16h. As informações são da Rede Globo.

Durante sua estadia na emissora, o artista ganhou destaque em programas como Alô, Brasil!, Aquele Abraço, e Zé das Mulheres, na década de 70; O Bem Amado e A Festa É Nossa, nos anos 80. Entre 2002 e 2015, viveu personagens como Jojoca, Barbosa, Manoelito, Costado e Tesourinha no Zorra Total e entre 2017 e 2015 esteve no elenco do Zorra - reformulação do humorístico.